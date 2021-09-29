Yeşilçam’ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu’nu görenler 'Yıllar ne çabuk geçmiş' demeden edemedi

Yıl 2021 ama çoğumuz hala Yeşilçam filmlerini izlerken büyük bir keyif alıyoruz. O dönemin filmlerini defalarca izlesek de ekranda gördüğümüzde yine dayanamayıp ilk kez izlemişçesine büyük bir heyecanla gözlerimizi bu efsanelerden alamıyoruz. Bazı oyuncular var ki gördüğümüzde hemen aklımıza Yeşilçam’da oynadıkları ismi geliyor. Bunlardan birisi de Ayşecik. O dönem çocuk yıldızlar arasında aranan isim olan Zeynep Değirmencioğlu, Ayşecik karakterine hayat vermişti. Değirmencioğlu’nun şimdiki hali şaşırttı.

AYŞECİK ROLÜYLE HATIRLADIĞIMIZ ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU’NUN SON HALİ

Yeşilçam’da bir yıldız gibi parlayan çocuk oyuncu Zeynep Değirmencioğlu pek çok projede yer aldı. İlk gösterimi 1960 olan Ayşecik’in küçük yıldızını canlandıran Değirmencioğlu şimdi tam 66 yaşına girdi. Çocukluğunu setlerde geçiren oyuncu, daha sonra ise sakin bir hayat sürerek, ekranlardan uzak durdu. Değirmencioğlu’nun son halini görenler, “yıllar ne kadar çabuk geçiyor” diyerek kendi yaşlarını da sorguladı. İşte Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali…

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

12 Eylül 1954 İstanbul doğumlu olan Zeynep Değirmencioğlu, beyazperdeye henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçti. Daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerde, çocuk yıldız olarak göründü. Ama esas ününü 1960’da “Ayşecik” filmleri ile yaptı.

"Ayşecik", Türk sinemasında bir çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok bu isimle anıldı.

Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü. Çeşitli kuruluşların armağanlarını kazanan Değirmencioğlu, senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’nun kızı, kendisi gibi çocuk yaşta Yeşilçam filmlerinde rol almış olan ve Ömercik adı ile ünlenen Ömer Dönmez'in kuzenidir.

Sonraki yıllarda genç kız rollerine çıkarak Yeşilçam'daki ününü sürdürmeye devam eden Değirmencioğlu, dönemin Fenerbahçeli futbolcusu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar (d. 1948 - ö. 2013) ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı. 2010 tarihinde eşi Serkan Acar'a şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

1990 yılından bu yana İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu Erkan ve Volkan adında iki çocuk annesidir. Sinemayı hiç özlemediğini belirten Değirmencioğlu, 2012 senesinde, İstanbul'un Fenerbahçe semtinde, kendi soyadını taşıyan bir restoranı hizmete açmıştır.

FİLMLERİ

Papatya (1956)

Ölümden de Acı (1958)

Funda (1958)

Duvaklı Göl (1958)

Ömrüm Böyle Geçti (1959)

Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

Ayşecik (1960)

Altın Kalpler (1961)

Ayşecik Yavru Melek (1962)

Ayşecik Ateş Parçası (1962)

Ayşecik Fakir Prenses (1963)

Ayşecik Canımın İçi (1963)

Öksüz Kız (1964)

Ayşecik Cimcime Hanım (1964)

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

Ayşecik Boş Beşik (1965)

İki Yavrucak (1965)

Sokak Kızı (1966)

Çalıkuşu (1966)

Zehirli Çiçek (1967)

Merhamet (1967)

Ayşecik Canım Annem (1967



