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Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Onur Akay, 69 yaşındaki bir dönemin ünlü oyuncusu ve ses sanatçısı Ayla Oranlı'nın vefat ettiğini duyurdu. Yeşilçam'ın başarılı ismi bir süredir kanserle mücadele ediyordu

Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'da yine bir sessiz sedasız ölüm!” başlığı ile yazdığı yazısında, bir dönemin ünlü oyuncusu Ayla Oranlı'nın, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü 69 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

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Akay şu şekilde devam etti; “1963 yılında ‘Genç Kızlar' isimli filmle Yeşilçam'a giren ve 2004 yılına kadar çok sayıda filmde rol alan Ayla Oranlı, daha sonra ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın'la evlenmişti. Çiftin, Tayfun Vargın isminde bir oğulları dünyaya gelmişti ancak geçimsizlik yüzünden bu yuva dağılmıştı. Kuzey Vargın, daha sonra Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye ile evlenip Amerika'ya yerleşince, oğlu Tayfun'u da yanına aldı ve Ayla Oranlı uzun yıllar oğluna hasret yaşadı.” ifadelerini kullandı.

aylaoranl

KANSER OLDUĞUNU SAKLIYORDU

Ayla Oranlı’nın uzun bir süre kanserle mücadele ettiği ve bu hastalığını oğlundan sakladığı öğrenildi.

AYLA ORANLI KİMDİR?

Ayla Oranlı, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Genç Kızlar, Kaderin Pençesi, Kuklalar, Aşk Dediğin Laf Değildir, Ben Sana Mecburum, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Akrep Yuvası, Benim Gibi Sevenler, Günahın Bedeli, Güneşten de Sıcak, Duyar mısın Feryadımı, Kaderin Tuzakları gibi filmlerde rol aldı.

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yeşilçam Ayla Oranlı

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