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Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo' lakaplı oyuncusu Sevtap Parman adeta yıllara meydan okuyor.

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Sevtap Parman, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncun hayranları onun peşini bırakmıyor.

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'su yıllara meydan okuyor

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Yeşilçam'ın 57 yaşındaki oyuncusu Sevtap Parman bir döneme cesur pozlarıyla damga vurmuştu. 
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1981'de Vizon dergisi güzeli seçilen oyuncu, bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yapmıştı. 
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56 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Sevtap Parman Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile ünlü oldu.  Bu süre içinde Bayan Vizon seçildi. Çıkık poposundan dolayı "Bayan Popo" lakabını aldı. Bir çok sinema filminde ve tv dizisinde oynamıştır. 
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Yıllara meydan okuyan Parman Instagram'ı aktif kullanan isimlerden. Arşivden seçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan oyuncu, TRT arşivinin açılmasıyla da heyecanlanmış!
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ÖZELDEN GELEN MESAJ İSYANI

ÖZELDEN GELEN MESAJ İSYANI
Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sevtap Parman, kendisine DM'den (Direkt Mesaj) ile ulaşan hayranlarına İnstagram hesabından tepki gösterdi. Sevtap Parman "Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım. DM, ye. Kesinlikle bakmıyorum. Lütfen, çok rıca ediyorum dm ye bakıp cevap vereceğimi düşünmeyiniz, VERMEM. Hiç, birinizi kırmak istemediğim için hepinize burdan cevap, vermeye çalışıyorum. DM, ye mesaj atan,benimle tanışmak, özel şeyler paylaşmak isteyen kıymetli hayranlarım, Kusura bakmayın ama sizler adam gibi adamlarsanız, tüm Türkiyeye açık bu platformda aşkınızı ilan edersiniz. DM DEN DEĞİL. BENİM YÜCE TÜRK HALKINDAN SAKLI HİÇBİR ŞEYİM YOK. NAMUSLU İNSANLAR BÖYLE YAPARLAR. SEVGİLERİMLE." ifadelerini takipçileriyle paylaştı
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Sevtap Parman arşivden seçtiği kareleri de paylaşmaktan geri kalmıyor.
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İşte geçmişten bugüne Sevtap Parman'ın değişimi:
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