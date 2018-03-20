Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

56 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Sevtap Parman Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile ünlü oldu. Bu süre içinde Bayan Vizon seçildi. Çıkık poposundan dolayı "Bayan Popo" lakabını aldı. Bir çok sinema filminde ve tv dizisinde oynamıştır.

5 / 17 ÖZELDEN GELEN MESAJ İSYANI

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sevtap Parman, kendisine DM'den (Direkt Mesaj) ile ulaşan hayranlarına İnstagram hesabından tepki gösterdi. Sevtap Parman "Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım. DM, ye. Kesinlikle bakmıyorum. Lütfen, çok rıca ediyorum dm ye bakıp cevap vereceğimi düşünmeyiniz, VERMEM. Hiç, birinizi kırmak istemediğim için hepinize burdan cevap, vermeye çalışıyorum. DM, ye mesaj atan,benimle tanışmak, özel şeyler paylaşmak isteyen kıymetli hayranlarım, Kusura bakmayın ama sizler adam gibi adamlarsanız, tüm Türkiyeye açık bu platformda aşkınızı ilan edersiniz. DM DEN DEĞİL. BENİM YÜCE TÜRK HALKINDAN SAKLI HİÇBİR ŞEYİM YOK. NAMUSLU İNSANLAR BÖYLE YAPARLAR. SEVGİLERİMLE." ifadelerini takipçileriyle paylaştı