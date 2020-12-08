Yeşilçam'ın cesur güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'ın efsanevi güzellerinden Serpil Çakmaklı koronavirüs günlerini evde geçiriyor. Erotik filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Çakmaklı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Banu Alkan'ın kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" demesiyle de hatırlanan Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Evde kalmaktan artık sıkıldığını belirten Çakmaklı, "Artık istesek de bu özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz. Önceliklerimiz, yaşamımız, dengelerimiz bir anda değişti" demişti.



İşte bir döneme damga vuran Çakmaklı'nın son hali...





