MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın cesur güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'ın cesur güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor!

08.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeşilçam'ın cesur güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'a damgasını vurmuş erotik filmlerin yıldızı Serpil Çakmaklı son haliyle dikkat çekti. Bir döneme damga vuran oyuncu yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın efsanevi güzellerinden Serpil Çakmaklı koronavirüs günlerini evde geçiriyor. Erotik filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Çakmaklı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Banu Alkan'ın kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" demesiyle de hatırlanan Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

serpil-cakmakli-ic

Evde kalmaktan artık sıkıldığını belirten Çakmaklı, "Artık istesek de bu özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz. Önceliklerimiz, yaşamımız, dengelerimiz bir anda değişti" demişti.
MV5BZGEwZGY1MzQtYTk2OS00M2RjLWFkN2UtY2E4NmQ2MWNmNjgzXkEyXkFqcGdeQXVyMTk3NTY2MDk@._V1_

İşte bir döneme damga vuran Çakmaklı'nın son hali...

1

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...
23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?23 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
yıllara estetikle meydan okumuş
böylesi estetik ve botoksta görmedim baya meydan okuyor
dayamış botoksu dayamış botoksu yaş olmuş

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

İlginizi Çekebilir

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Diğer Haberler

Estetik güzeli Chloe Lattanzi aşılara güvenmediğini söyleyince...

Aşılara güvenmediğini söyleyince...

Melisa'nın 'Sihirli Annem' sevgisi! 'Soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim'

Melisa'nın sevgisi 'dizi' çektirdi!

Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

Mustafa Sandal: Biyolojik datalarımız elde eden sistem...

Korona yorumu! 'Biyolojik datalarımız...'

2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez'in son hali herkesi şoke etti!

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Kim Kardashian küçücük bikini altıyla sosyal medyayı salladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.