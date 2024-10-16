Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl son haliyle sosyal medyayı salladı

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmleri ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atmıştı.

Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Turnagöl şimdi ise yeni mesleği ve son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilçam'ın efsane isminin son olarak Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtığı biliniyor.

Mekanda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi dahi yapıyor. Turnagöl restoranında kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.

YORUM YAĞDI

Sibel Turnagöl'ün son haline sosyal medyada ise; 'Yaşlanmamış', 'Yıllar ona yaramış' 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çok hoş' gibi yorumlar yapılıyor.