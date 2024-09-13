Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı... Serpil Çakmaklı kızını paylaştı! Merve Dümer güzelliğiyle mest etti

MYNET-1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneleri ile hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Çakmaklı'nın son hali büyük beğeni topluyor. Uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam süren Çakmaklı bu defa Yalçın Dümer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Merve ile dikkat çekti.

Serpil Çakmaklı, 1993 yılında kendisi gibi oyuncu Yalçın Dümer ile evlenmişti. Ancak ünlü çift, 1995 yılında yollarını ayırdı. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü çiftin kameralardan uzak büyüttükleri kızları Merve şimdi 30 yaşında... Serpil Çakmaklı, kızı Merve Dümer'in fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Usta oyuncu, yaptığı paylaşımda " Sensiz yaşamak, senin olmadığın bir ortamda bulunmak çok zor canım kızım Merve " ifadelerini kullandı. Çakmaklı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken kızı Merve'ye yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Merve Dümer için sosyal medyada; 'aynı annesi', 'size benziyor', 'çok güzel bir kız olmuş', 'güzelliği annesinden' gibi yorumlar yapıldı.