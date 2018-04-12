Yeşilçam'ın Çitlenbik'i şimdi ne yapıyor

Peki 'Çitlenbik İhsan' şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

1 / 205 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

2 / 205 Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

3 / 205 İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

4 / 205 Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

5 / 205 Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

6 / 205 2004 yılında Cennet Mahallesi isimli dizide 2 bölüm rol aldı. 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadı.

7 / 205 İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde yer aldı. Şimdilerde ise ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

8 / 205 2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.

9 / 205 Kartal, o dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğunu canlandırmıştı.

10 / 205 İşte genç yıldızın son görüntüsü

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14 / 205 Ünlü çocuk oyuncuların değişimi Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran Bez Bebek dizisinin Yağmur'una bir de şimdi bakın...

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23 / 205 Şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Çocuklar Duymasının sevilen çocuk karakteri Beton Orçun artık çok değişti.

24 / 205 Yıllar önce diziye bebek olarak katılan Orçun, sonralarda büyümüş haliyle diziye dahil olmuştu.

25 / 205 Selami'nin oğlu olarak diziye katılan Orçun şimdi bambaşka biri.

26 / 205 Aradan geçen yıllarda Beton Orçun bakın nasıl değişti. İşte son hali.

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30 / 205 1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.

31 / 205 Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç kızın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

32 / 205 O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu.

33 / 205 Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

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40 / 205 Selena dizisinin Nazlı'sına bir de şimdi bakın.

41 / 205 2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de hatırlanmaya devam ediyor.

42 / 205 Dilara Kurtulmuş şimdi genç kız oldu. 1998 doğumlu olan genç oyuncu şu an 19 yaşında.

43 / 205 Haliç Üniversite'sinde okuyan Dilara Kurtulmuş, en son olarak Son Çıkış Jülide dizisinde rol almıştı.

44 / 205 Moda tasarım bölümünde eğitime devam eden genç oyuncu, Avusturya doğumlu.

45 / 205 Sevenleri tarafından Instagram'dan takip edilen Dilara Kurtulmuş, 2015 yılından beri ekranlarda yer almıyor ve eğitimine yoğunlaşmış durumda.

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54 / 205 2000'li yıllara damga vuran Aliye dizisinin küçük yıldızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura, liseden mezun oldu.

55 / 205 İşte son hali.

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59 / 205 'Sihirli Annem' dizisinde çikolata rengi teniyle herkesi kendisine hayran bırakan çocuk oyuncu Jennifer Boyner'in son halini gören şaşıp kaldı.

60 / 205 Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden 'Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, büyüyüp genç kız oldu.

61 / 205 Ve işte son hali.

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70 / 205 Bir dönemin sevilen dizisi İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız'a bir de şimdi bakın.

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77 / 205 Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman, 19 yaşında bir delikanlı oldu.

78 / 205 Türk halkı Ege Tanman’ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.

79 / 205 Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu. Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

80 / 205 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır. Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır. Ve işte Ege'nin son hali.

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87 / 205 Game of Thrones dizisindeki Arya Stark rolüyle üne kavuşan yıldız isim artık büyüdü.

88 / 205 6.sezonunu bitiren diziyle büyüyen ve çocukluktan çıkıp gençliğe adım atan Maisie Williams, 18 yaşına geldi.

89 / 205 Daha önce The Telegraph'a içini döken Williams, her zaman kontrolü elinde tutmak istediğini ve herkesin kendisine 'tatlı' olduğunu söylemesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

90 / 205 Sürekli olarak 'tatlı' olarak anılmaktan bıktığını ifade eden Williams, insanların ne giydiğini eleştirip 'Maisie bunu yapmamalı' dediklerini ve bunun büyük bir tabu olduğunu söyledi.

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92 / 205 Yönetmen koltuğuna Steven Spielberg’in oturduğu 1993 yapımı ‘Schindler’in Listesi’ adlı siyah-beyaz filmde tek renkli görüntü, üç yaşındaki kırmızı mantolu kızdı.

93 / 205 Yahudi Soykırımı’nın simgesi olarak “Polonyalı, kırmızı mantolu küçük kızı” canlandıran Oliwia Dabrowska o zaman üç yaşındaydı.

94 / 205 Film 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya’daki fabrikasında çalışan Yahudi işçileri kurtaran Nazi işadamı Oskar Schindler’in hayatını anlatıyordu.

95 / 205 Yedi dalda Oscar ödüllü 1993 yapımı filmi “Schindler’in Listesi”nde rol aldıktan 20 yıl sonra konuşan ‘kırmızılı kız’ filmi ilk izlediği anda hissettiklerini anlatmıştı.

96 / 205 Spielberg’e 18 yaşına kadar filmi izlemeyeceğine dair söz veren Dabrowska, “Ama 11 yaşında bu sözü bozup filmi izledim. Gördüklerim yüzünden yıllarca travma yaşadım. Özellikle Ralph Fiennes’in oynadığı subayın kadın ve çocukları rastgele vurduğu sahneler çok kötüydü.” diye konuştu.

97 / 205 "Filmi bir daha hayat boyu izlemeyeceğimi düşünüyordum. Böyle bir filmde yer almaktan utanıyordum. Annem ve babam rolümden başkalarına bahsettiklerinde onlara çok kızıyordum."

98 / 205 "18 yaşımda filmi izlemeyi tekrar denedim. Bu kez aslında gurur duyulacak bir iş yaptığımı fark ettim. Spielberg haklıydı. Filmi anlamak için yetişkin olmalıydım.”

99 / 205 Çocukken tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı.

100 / 205 Onu ilk kez ‘‘Forrest Gump''ta izlemiştik. Ardından ‘‘For Better or Worse'' dikkatleri çekti. Altıncı His ile hayranlığımızı kazandı.

101 / 205 The Sixth Sense (6. His) filmiyle tanınan Haley Joel Osment değişimiyle şaşırtıyor

102 / 205 12 yaşında (11 yaş 311 günlük) iken aday olduğu En İyi Yardımcı Aktör Oscarı'na en genç aday olan ikinci kişi unvanına sahip Osment, artık 26 yaşında.

103 / 205 Bir hayli değişmiş olduğu gözlenen genç oyuncu son filmi Yoga Hosers' çekimlerine devam ediyor.

104 / 205 Büyüyen ve kilo alan aktörü görenler tanımakta güçlük çekiyorlar.

105 / 205 'Küçük Onur' manevi ağabeyi ve patronu Mahsun Kırmızığül ile bir programda canlı yayınında şarkı söyleyince bir gecede tanındı.

106 / 205 Ardından albümler ve reyting rekorları kıran diziler yaptı.

107 / 205 'Küçük Onur’ lakaplı Onur Sarıkaya'nın o dönem meşhur olmasında Mahsum Kırmızıgül’ün desteği de büyüktü.

108 / 205 Küçük yaşta şöhrete kavuşan Sarıkaya ününü devam ettiremedi.

109 / 205 Aynı dönemde kendisi gibi şöhrete sahip olan "Küçük İbo"yla aynı kaderi paylaşıyor ve gözlerden uzak yaşıyor.

110 / 205 Şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte Küçük Onur lakaplı şarkıcı 'Onur Sarıkaya'nın son hali... (solda)

111 / 205 Volkan Demirok, 2000'li yılların başlarında oynadığı bir GSM operatörünün reklamıyla ünlenmişti.

112 / 205 Reklamda kendisine ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da eşlik etmişti. Demirok, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.

113 / 205 Reklam filmindeki başarılı performansından sonra pek çok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.

114 / 205 Volkan Demirok son görüntüsüyle şaşırtıyor.

115 / 205 İşte Demirok'un son hali...

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119 / 205 90'lı yıllarda Ayşecik dizisiyle büyük beğeni toplayan Ecem Kanun bakın nasıl değişti?

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125 / 205 90'lı yıllarda Ayrı Dünyalar dizisiyle tanınan çocuk oyuncu İpek Tugay'a bir de şimdi bakın...

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130 / 205 2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.

131 / 205 Kartal, o dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğunu canlandırmıştı.

132 / 205 Yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan genç oyuncunun zaman içindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

133 / 205 İşte genç yıldızın son görüntüsü...

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138 / 205 Bez Bebek ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan küçük oyuncu, Sibel Kasapoğlu bakın şimdi ne halde...

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150 / 205 1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.

151 / 205 Demir, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeyi planlıyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç kızın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

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153 / 205 Bir dönemin sevilen dizisi İki Aile'de Timuçin karakterini canlandıran Akçahan Akça'ya bir de şimdi bakın...

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159 / 205 Asmalı Konak dizisinde Bahar ile Seymen'in kızı Hayat'ı canlandıran Tülin Barutçu büyüdü...

160 / 205 Barutçu, dizinin çekildiği Nevşehir'de yaşıyor ve öğrenimini sürdürüyor.

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163 / 205 Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman, 16 yaşında bir delikanlı oldu.

164 / 205 Türk halkı Ege Tanman’ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.

165 / 205 Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu.

166 / 205 Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

167 / 205 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır.

168 / 205 Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır.

169 / 205 16 yaşına giren Tanman, geçtiğimiz günlerde Köstebekgiller filminin Bursa'daki galasına katıldı. Ailesiyle Bursa'da yaşayan Tanman, Bez Bebek dizisinde beraber oynadığı filmin yıldızlarından Asena Keskinci'ye destek verdi. Ege Tanman, geçtiğimiz yıl Rihanna'nın tek takip ettiği Türk oyuncu ünvanını da kazandı.

170 / 205 Ege Tanman sadece dünya yüzeyinde 994 kişiyi takip eden milyonlarca takipçisi olan Rihanna'ya twitterdan şöyle teşekkür etti: "Teşekkürler kraliçe, bu benim en mutlu günüm. Seni seviyorum"

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172 / 205 Matrix'deki kaşıklı çocuk (1999)

173 / 205 Gözler aynı!

174 / 205 Sinemaya 5 yaşında başlayan ve Bir Dağ Masalı Filminde 9 yaşındaki hali ile (1947)

175 / 205 My Girl (Kız arkadaşım) filminde Macaulay Culkin ile Anna Chlumsky (1991)

176 / 205 Ve yıllar sonra...

177 / 205 Macaulay Culkin Home Alone'da (Evde Tek Başına) (1990)

178 / 205 Macaulay Culkin

179 / 205 Home Alone (Evde Tekbaşına) filminde Kevin'in abisi (1990)

180 / 205 Ve son görüntüsü..

181 / 205 Exorcist (Şeytan) filminde içine şeytan giren küçük kız Linda Blair (1973)

182 / 205 Linda Blair

183 / 205 Stuart Little filmindeki Jonathan Lipnicki (1999)

184 / 205 Artık bambaşka...

185 / 205 Forrest Gump'daki küçük Forrest (1994)

186 / 205 Ve gerçek hayatta...

187 / 205 Amelie filmindeki Amelie'nin çocukluğu (2001)

188 / 205 Son hali...

189 / 205 Kill Bill Volume:2'de Uma Thurman'ın küçük kızı (2004)

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191 / 205 Problem Çocuk filmindeki Junior ve azılı düşmanı kız arkadaşı (1990)

192 / 205 Yıllar sonra aynı poz..

193 / 205 Braveheart (Cesur Yürek) filminde Mel Gibson'ın oynadığı William Wallace'ın çocukluğu (1995)

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195 / 205 Terminatör :2'de John Connor (1991)

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197 / 205 Halit Akçatepe

198 / 205 Star Wars'daki Anakin Skywalker'i canlandıran Jake Lloyd (1999)

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200 / 205 6. His filminde ölü insanlar gören Haley Joel Osment (1999)

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202 / 205 Empire of Sun filminde Christian Bale (1987)

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204 / 205 Life is Beautiful'daki (Hayat Güzeldir) Guido'nun küçük oğlu Giorgio Cantarini