Yeşilçam'ın Çitlenbik'i şimdi ne yapıyor

Peki 'Çitlenbik İhsan' şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...
Ünlü çocuk oyuncuların değişimi
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'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
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Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.
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İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak
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Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.
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Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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2004 yılında Cennet Mahallesi isimli dizide 2 bölüm rol aldı. 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadı.
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İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde yer aldı. Şimdilerde ise ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
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2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.
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Kartal, o dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğunu canlandırmıştı.
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İşte genç yıldızın son görüntüsü
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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi
Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran Bez Bebek dizisinin Yağmur'una bir de şimdi bakın...
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Şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Çocuklar Duymasının sevilen çocuk karakteri Beton Orçun artık çok değişti.
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Yıllar önce diziye bebek olarak katılan Orçun, sonralarda büyümüş haliyle diziye dahil olmuştu.
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Selami'nin oğlu olarak diziye katılan Orçun şimdi bambaşka biri.
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Aradan geçen yıllarda Beton Orçun bakın nasıl değişti. İşte son hali.
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1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.
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Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç kızın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.
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O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu.
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Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.
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Selena dizisinin Nazlı'sına bir de şimdi bakın.
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2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de hatırlanmaya devam ediyor.
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Dilara Kurtulmuş şimdi genç kız oldu. 1998 doğumlu olan genç oyuncu şu an 19 yaşında.
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Haliç Üniversite'sinde okuyan Dilara Kurtulmuş, en son olarak Son Çıkış Jülide dizisinde rol almıştı.
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Moda tasarım bölümünde eğitime devam eden genç oyuncu, Avusturya doğumlu.
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Sevenleri tarafından Instagram'dan takip edilen Dilara Kurtulmuş, 2015 yılından beri ekranlarda yer almıyor ve eğitimine yoğunlaşmış durumda.
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2000'li yıllara damga vuran Aliye dizisinin küçük yıldızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura, liseden mezun oldu.
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'Sihirli Annem' dizisinde çikolata rengi teniyle herkesi kendisine hayran bırakan çocuk oyuncu Jennifer Boyner'in son halini gören şaşıp kaldı.
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Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden 'Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, büyüyüp genç kız oldu.
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Ve işte son hali.
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Bir dönemin sevilen dizisi İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız'a bir de şimdi bakın.
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Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman, 19 yaşında bir delikanlı oldu.
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Türk halkı Ege Tanman’ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.
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Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu. Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.
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2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır. Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır. Ve işte Ege'nin son hali.
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Game of Thrones dizisindeki Arya Stark rolüyle üne kavuşan yıldız isim artık büyüdü.
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6.sezonunu bitiren diziyle büyüyen ve çocukluktan çıkıp gençliğe adım atan Maisie Williams, 18 yaşına geldi.
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Daha önce The Telegraph'a içini döken Williams, her zaman kontrolü elinde tutmak istediğini ve herkesin kendisine 'tatlı' olduğunu söylemesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.
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Sürekli olarak 'tatlı' olarak anılmaktan bıktığını ifade eden Williams, insanların ne giydiğini eleştirip 'Maisie bunu yapmamalı' dediklerini ve bunun büyük bir tabu olduğunu söyledi.
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Yönetmen koltuğuna Steven Spielberg’in oturduğu 1993 yapımı ‘Schindler’in Listesi’ adlı siyah-beyaz filmde tek renkli görüntü, üç yaşındaki kırmızı mantolu kızdı.
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Yahudi Soykırımı’nın simgesi olarak “Polonyalı, kırmızı mantolu küçük kızı” canlandıran Oliwia Dabrowska o zaman üç yaşındaydı.
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Film 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya’daki fabrikasında çalışan Yahudi işçileri kurtaran Nazi işadamı Oskar Schindler’in hayatını anlatıyordu.
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Yedi dalda Oscar ödüllü 1993 yapımı filmi “Schindler’in Listesi”nde rol aldıktan 20 yıl sonra konuşan ‘kırmızılı kız’ filmi ilk izlediği anda hissettiklerini anlatmıştı.
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Spielberg’e 18 yaşına kadar filmi izlemeyeceğine dair söz veren Dabrowska, “Ama 11 yaşında bu sözü bozup filmi izledim. Gördüklerim yüzünden yıllarca travma yaşadım. Özellikle Ralph Fiennes’in oynadığı subayın kadın ve çocukları rastgele vurduğu sahneler çok kötüydü.” diye konuştu.
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"Filmi bir daha hayat boyu izlemeyeceğimi düşünüyordum. Böyle bir filmde yer almaktan utanıyordum. Annem ve babam rolümden başkalarına bahsettiklerinde onlara çok kızıyordum."
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"18 yaşımda filmi izlemeyi tekrar denedim. Bu kez aslında gurur duyulacak bir iş yaptığımı fark ettim. Spielberg haklıydı. Filmi anlamak için yetişkin olmalıydım.”
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Çocukken tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı.
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Onu ilk kez ‘‘Forrest Gump''ta izlemiştik. Ardından ‘‘For Better or Worse'' dikkatleri çekti. Altıncı His ile hayranlığımızı kazandı.
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The Sixth Sense (6. His) filmiyle tanınan Haley Joel Osment değişimiyle şaşırtıyor
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12 yaşında (11 yaş 311 günlük) iken aday olduğu En İyi Yardımcı Aktör Oscarı'na en genç aday olan ikinci kişi unvanına sahip Osment, artık 26 yaşında.
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Bir hayli değişmiş olduğu gözlenen genç oyuncu son filmi Yoga Hosers' çekimlerine devam ediyor.
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Büyüyen ve kilo alan aktörü görenler tanımakta güçlük çekiyorlar.
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'Küçük Onur' manevi ağabeyi ve patronu Mahsun Kırmızığül ile bir programda canlı yayınında şarkı söyleyince bir gecede tanındı.
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Ardından albümler ve reyting rekorları kıran diziler yaptı.
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'Küçük Onur’ lakaplı Onur Sarıkaya'nın o dönem meşhur olmasında Mahsum Kırmızıgül’ün desteği de büyüktü.
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Küçük yaşta şöhrete kavuşan Sarıkaya ününü devam ettiremedi.
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Aynı dönemde kendisi gibi şöhrete sahip olan "Küçük İbo"yla aynı kaderi paylaşıyor ve gözlerden uzak yaşıyor.
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Şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte Küçük Onur lakaplı şarkıcı 'Onur Sarıkaya'nın son hali... (solda)
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Volkan Demirok, 2000'li yılların başlarında oynadığı bir GSM operatörünün reklamıyla ünlenmişti.
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Reklamda kendisine ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da eşlik etmişti. Demirok, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.
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Reklam filmindeki başarılı performansından sonra pek çok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.
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Volkan Demirok son görüntüsüyle şaşırtıyor.
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İşte Demirok'un son hali...
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90'lı yıllarda Ayşecik dizisiyle büyük beğeni toplayan Ecem Kanun bakın nasıl değişti?
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90'lı yıllarda Ayrı Dünyalar dizisiyle tanınan çocuk oyuncu İpek Tugay'a bir de şimdi bakın...
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2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.
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Kartal, o dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğunu canlandırmıştı.
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Yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan genç oyuncunun zaman içindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor.
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İşte genç yıldızın son görüntüsü...
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Bez Bebek ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan küçük oyuncu, Sibel Kasapoğlu bakın şimdi ne halde...
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1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.
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Demir, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeyi planlıyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç kızın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.
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Bir dönemin sevilen dizisi İki Aile'de Timuçin karakterini canlandıran Akçahan Akça'ya bir de şimdi bakın...
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Asmalı Konak dizisinde Bahar ile Seymen'in kızı Hayat'ı canlandıran Tülin Barutçu büyüdü...
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Barutçu, dizinin çekildiği Nevşehir'de yaşıyor ve öğrenimini sürdürüyor.
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Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman, 16 yaşında bir delikanlı oldu.
164 / 205
Türk halkı Ege Tanman’ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.
165 / 205
Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu.
166 / 205
Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.
167 / 205
2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır.
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Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır.
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16 yaşına giren Tanman, geçtiğimiz günlerde Köstebekgiller filminin Bursa'daki galasına katıldı. Ailesiyle Bursa'da yaşayan Tanman, Bez Bebek dizisinde beraber oynadığı filmin yıldızlarından Asena Keskinci'ye destek verdi. Ege Tanman, geçtiğimiz yıl Rihanna'nın tek takip ettiği Türk oyuncu ünvanını da kazandı.
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Ege Tanman sadece dünya yüzeyinde 994 kişiyi takip eden milyonlarca takipçisi olan Rihanna'ya twitterdan şöyle teşekkür etti: "Teşekkürler kraliçe, bu benim en mutlu günüm. Seni seviyorum"
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Matrix'deki kaşıklı çocuk (1999)
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Sinemaya 5 yaşında başlayan ve Bir Dağ Masalı Filminde 9 yaşındaki hali ile (1947)
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My Girl (Kız arkadaşım) filminde Macaulay Culkin ile Anna Chlumsky (1991)
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Ve yıllar sonra...
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Macaulay Culkin Home Alone'da (Evde Tek Başına) (1990)
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Macaulay Culkin
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Home Alone (Evde Tekbaşına) filminde Kevin'in abisi (1990)
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Ve son görüntüsü..
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Exorcist (Şeytan) filminde içine şeytan giren küçük kız Linda Blair (1973)
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Stuart Little filmindeki Jonathan Lipnicki (1999)
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Artık bambaşka...
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Forrest Gump'daki küçük Forrest (1994)
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Ve gerçek hayatta...
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Amelie filmindeki Amelie'nin çocukluğu (2001)
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Kill Bill Volume:2'de Uma Thurman'ın küçük kızı (2004)
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Problem Çocuk filmindeki Junior ve azılı düşmanı kız arkadaşı (1990)
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Yıllar sonra aynı poz..
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Braveheart (Cesur Yürek) filminde Mel Gibson'ın oynadığı William Wallace'ın çocukluğu (1995)
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Terminatör :2'de John Connor (1991)
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Star Wars'daki Anakin Skywalker'i canlandıran Jake Lloyd (1999)
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6. His filminde ölü insanlar gören Haley Joel Osment (1999)
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Empire of Sun filminde Christian Bale (1987)
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Life is Beautiful'daki (Hayat Güzeldir) Guido'nun küçük oğlu Giorgio Cantarini
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Life is Beautiful'daki (Hayat Güzeldir) Guido'nun küçük oğlu Giorgio Cantarini
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