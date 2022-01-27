Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik'e son veda!

Son dakika... Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik hayata veda etti. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesine yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm nedeni Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in cenaze bugün gerçekleşiyor.

79 yaşında vefat eden oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi. Şişli Belediyesi resmi Twitter hesabından o anlar canlı yayınlanıyor.

Usta sanatçı için ilk tören saat 10.00’da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Girik, Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a nakledilecek.



