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Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik'e son veda!

27.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'ye yasa boğdu. Kar yağışı sebebiyle ertelenen cenaze töreni bugün gerçekleşiyor. Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek tören öncesi oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi.

Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik'e son veda!

Son dakika... Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik hayata veda etti. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesine yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm nedeni Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in cenaze bugün gerçekleşiyor.

79 yaşında vefat eden oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi. Şişli Belediyesi resmi Twitter hesabından o anlar canlı yayınlanıyor.

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Usta sanatçı için ilk tören saat 10.00’da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Ekran Alıntısı

Saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Girik, Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a nakledilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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