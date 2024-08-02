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  4. Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar sevenlerini korkuttu! Kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar sevenlerini korkuttu! Kalp ameliyatı oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 07:40
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar uzun süredir setlerden ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Usta oyuncudan korkutan haber geldi. Müjde Ar'ın İstanbul'da kapalı kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Yeşilçam efsanesi, Aysel Gürel'in kızı, güzelliğiyle nam salmış Müjde Ar, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Herhangi bir projede yer almasa da gündeme dair tepkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran usta sanatçı bu defa sevenlerini endişelendirecek bir haberle gündeme geldi.

MagazinSortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

MÜJDE AR 1

ÇOK ACİL AMELİYATA ALINDI

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi" diye konuştu.

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