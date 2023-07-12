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Yeşilçam'ın efsanesi Renan Fosforoğlu'nun oğulları kendisinden de ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

12.07.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Renan Fosforoğlu yaşamı boyunca 400'ü aşkın filmde rol aldı. 1949 yılında Fedakar Ana filmi ile sektöre giriş yapan ünlü oyuncunun iki oğlu kendisinden de ünlü çıktı. Fosforoğlu'nun oğullarının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız....

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri ola Renan Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri ile hafızalarımıza kazındı. Genellikle iyi adam rollerinde karşımıza çıkan Fosforoğlu yaşamı boyunca 400'ü aşkın filmde oynadı.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan ünlü isim 1940'larda başlayan sanat yaşamını Sadri Tek, Raşit Rıza, Ses Opereti, Muammer Karaca, Azak tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda devam ettirdi.

Renan Fosforoğlu 2

Üç evlilik yapan Renan Fosforoğlu'nun oğulları da kendisi gibi çok ünlü çıktı. Meğer, Enis Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu Renan Fosforoğlu'nun oğullarıymış.

Enis Fosforoğlu 1

Enis Fosforluoğlu; Mualla Kavur'un oğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir ailede yetişmiş.

Enis Fosforoğlu 2

Ferdi Merter ile kardeş olan Enis Fosforluoğlu'nun kızı da tiyatro sanatçısı olarak bilinmektedir. Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Enis Fosforoğlu 3

Renan Fosforoğlu'nun bir diğer oğlu Ferdi Merter Fosforoğlu 19 Haziran 1939 tarihinde dünyaya geldi.

Ferdi Merter Fosforoğlu 1

Merter, ilk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. Ferdi Merter 2018 yılında hayata gözlerine kapadı.

Ferdi Merter Fosforoğlu 2

Ferdi Merter Fosforoğlu 3

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