Yeşilçam'ın efsanesi Renan Fosforoğlu'nun oğulları kendisinden de ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri ola Renan Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri ile hafızalarımıza kazındı. Genellikle iyi adam rollerinde karşımıza çıkan Fosforoğlu yaşamı boyunca 400'ü aşkın filmde oynadı.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan ünlü isim 1940'larda başlayan sanat yaşamını Sadri Tek, Raşit Rıza, Ses Opereti, Muammer Karaca, Azak tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda devam ettirdi.

Üç evlilik yapan Renan Fosforoğlu'nun oğulları da kendisi gibi çok ünlü çıktı. Meğer, Enis Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu Renan Fosforoğlu'nun oğullarıymış.

Enis Fosforluoğlu; Mualla Kavur'un oğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir ailede yetişmiş.

Ferdi Merter ile kardeş olan Enis Fosforluoğlu'nun kızı da tiyatro sanatçısı olarak bilinmektedir. Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Renan Fosforoğlu'nun bir diğer oğlu Ferdi Merter Fosforoğlu 19 Haziran 1939 tarihinde dünyaya geldi.

Merter, ilk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. Ferdi Merter 2018 yılında hayata gözlerine kapadı.



