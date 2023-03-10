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Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesini duyanlar çok şaşırdı! Canice öldürüldü

10.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Feri Cansel’in hikayesini duyanlar kulaklarına inanamadı. 1944 yılında dünyaya gelen Yeşilçam’ın erotik güzeli bir dönem Yılmaz Güney’le de beraber olmuştu. Cansel son sevgilisi tarafından canice öldürüldü.

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesini duyanlar çok şaşırdı! Canice öldürüldü

Yeşilçam’a yaptırdığı silikon göğüsleri ile damga vuran Feri Cansel, erotik furya öncesinde bazı filmlerde yan rollerde oynayarak ün kazandı ve silikon göğüsleri ile dönemin erotik starları arasında dikkat çekmeyi başardı.

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7 Temmuz 1944'te Lefkoşa'da dünyaya gelen Feri Cansel erken yaşlarda kendisinden 15 yaş büyük biriyle evlendirildi ve bu evlilikten bir kızı oldu.

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Londra Hairdressing School mezunu olan Cansel daha sonra Türkiye'ye geldi. 1964 yılında servis hostesi olarak çalışmaya başladı, daha sonra striptiz yaptı. 1964 yılında ise Yeşilçam'a Nedim Otyam'ın çektiği Kan ve Gurur filmi ile merhaba dedi.

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1969 yılına kadar birçok filmde Sadri Alışık, Filiz Akın gibi ünlü isimlerle beraber rol aldı. 1960'lı yılların sonunda usta isim Yılmaz Güney ile beraber oldu. 1969’da Yılmaz Güney’in ‘Bir Çirkin Adam’ filminde rol aldı.

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Oturma izni bulunmadığı için 1967 yılında formaliteden biriyle evlendi ve bir süre sonra ayrıldı.

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Türk Sineması'nda erotik filmler başladığında kendini bir anda bu filmlerde buldu. 1979 yılında Melih Ük ile aşk yaşamaya başladı. Evli olan Melih Ük'le inişli çıkışlı bir ilişkileri vardı. Ük, ünlü isimle tartıştıktan sonra kızı Zümrüt'ün gözleri önünde Feri Cansel'i öldürdü. Cansel 1983 yılında 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıktı.

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