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Yeşilçam’ın erotik güzeli Karaca Kaan son haliyle ağızları açık bıraktı! Seks furyasının aranan yüzüydü

13.03.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’a erotik sahneleri ile damga vuran Karaca Kaan, İstanbul'da bir triko mağazasında tezgahtarlık yaparken bir yönetmen tarafından keşfedildi. Aslen Suriyeli olan Kaan birçok filmde rol aldı. Kaan’ın son halini görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam’ın erotik güzeli Karaca Kaan son haliyle ağızları açık bıraktı! Seks furyasının aranan yüzüydü

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Karaca Kaan, pek çok erotik yapımda yer almıştı. 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Suriyeli olan Karaca Kaan uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

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65 yaşında olan Kaan ilk olarak Hop Dedik filmi ile sinemaya merhaba dedi. 60'ı başrol olmak üzere 200 filmde rol aldı.

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Uzun boyu ile dikkat çeken ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Hayırsız Evlat, Korkunç Şüphe, Alman Gelin, Yüz Karası, Aşk Bebeği de bulunuyor. Kaan Aydemir Akbaş, Hadi Çaman gibi isimlerle rol aldı.

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Sinemayı bırakan Karaca Kaan daha sonra sahneye çıkmaya başladı ve Ankara’ya yerleşti.

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