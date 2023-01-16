Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

Dört Ateşli Yosma, Her Gece Bardayım, Namın Yürüsün Behçet gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Melek Görgün, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

1949 yılında Adana'da doğan Melek Görgün, oyunculuğa 1967 yılında başladı. Adana Kız Lisesi'ni bitiren oyuncu, bir süre terzilik yaptı.

Terzilikle birlikte modellik mesleğini de sürdüren Melek Görgün, 1970'lerin ortalarında erotik film furyasına katıldı.

Usta isim; Battal Gazi Destanı, Sevimli Hırsız ve Cehenneme Bir Yolcu gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

1978 yılında sinemayı bırakan Melek Görgün, şimdilerde 73 yaşında...

Sade bir hayat süren Melek Görgün'ün son hali görenleri şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren yıldız yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.



