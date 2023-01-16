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Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

16.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Melek Görgün, pek çok erotik yapımda kamera karşısına geçmişti. 44 yıldır ekranlarda yer almayan yıldız, son haliyle hayrete düşürdü.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

Dört Ateşli Yosma, Her Gece Bardayım, Namın Yürüsün Behçet gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Melek Görgün, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

1949 yılında Adana'da doğan Melek Görgün, oyunculuğa 1967 yılında başladı. Adana Kız Lisesi'ni bitiren oyuncu, bir süre terzilik yaptı.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

Terzilikle birlikte modellik mesleğini de sürdüren Melek Görgün, 1970'lerin ortalarında erotik film furyasına katıldı.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

Usta isim; Battal Gazi Destanı, Sevimli Hırsız ve Cehenneme Bir Yolcu gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

1978 yılında sinemayı bırakan Melek Görgün, şimdilerde 73 yaşında...

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı

Sade bir hayat süren Melek Görgün'ün son hali görenleri şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren yıldız yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Melek Görgün'ün son hali şoke etti! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı


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