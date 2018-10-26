Yeşilçam'ın erotik oyuncusu Emel Aydan cinsiyet değiştirmiş!

Yeşilçam Türk sinema tarihinde birçok ismi ünlü yaptı. Emel Aydan da o isimlerden biri. Emel Aydan, sinemamızda erotik ve avantür filmlerin gişeyi ele geçirdiği dönemde ünlenen isimlerden birisiydi.

Dönemin erotik filmlerinde en seksi kadınlardan birisi olarak, hem izleyiciyi hem de rol arkadaşlarını büyülemeyi başarmıştı. Kadınlığı ona o kadar çok yakıştırıyorlardı ki; ne izleyiciler ne de rol arkadaşları bir erkek olarak doğduğunu akıllarına bile getirmiyorlardı…

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Emel Aydan, 1951'de Erdoğan Kaşif ismiyle İstanbul'da dünyaya geldi ve 20'li yaşların hemen başında İtalya-Roma'da ameliyat ile cinsiyet değiştirdi.

Daha sonra İtalya ve İsviçre'de Rita Santiago ismiyle striptizcilik yapmaya başladı.

1970'li yılların ortalarında ülkemize geri döndü ve bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde yer almaya başladı.

Erotik filmler dışında Lüküs Hayat isimli müzikal film ve Kader Bu isimli drama filminde de rol almıştır.

İnce sesi, kıvrımlı vücuduyla erotik film sektöründe hızla en tepeye tırmandığı süreçte onun bir trans olduğunu kimse fark etmemişti bile.