Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu tanıdık çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 73 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor. Eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda gerçekleştirilen yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.

"Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya kariyerine başlayan ünlü oyuncu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı. Bu evliliğinden Can Verel adından oğulları oldu.

Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu. Can Verel, 1982 İstanbul doğumludur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Omuz Omuza dizisi ile yaşamıştır.

Can Verel, Omuz Omuza, Arka Sokaklar, Selena, Hayat Güzeldir, Gemilerde Talim Var ve Papatyam gibi projelerde rol aldı.

Ünlü isim, son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat verdi.





