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Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu tanıdık çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

26.06.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz'in oğlu herkesi şaşırttı. Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde bir çok filmde rol aldıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü oyuncunun bu evliliğinden 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in oğullarının kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu tanıdık çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 73 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor. Eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda gerçekleştirilen yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.

Bahar Erdeniz 2

"Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya kariyerine başlayan ünlü oyuncu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı. Bu evliliğinden Can Verel adından oğulları oldu.

Bahar Erdeniz 3

Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu. Can Verel, 1982 İstanbul doğumludur.

Bahar Erdeniz 4

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Omuz Omuza dizisi ile yaşamıştır.

Can Verel

Can Verel, Omuz Omuza, Arka Sokaklar, Selena, Hayat Güzeldir, Gemilerde Talim Var ve Papatyam gibi projelerde rol aldı.

Can Verel 2

Ünlü isim, son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat verdi.

Can Verel 1

Can Verel 5

Can Verel 4

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