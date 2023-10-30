Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü isim, hastane odasından fotoğraf paylaşmış ve ameliyat olacağını duyurmuştu.

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Bahar Öztan birden fazla ameliyat olduğunu açıkladı.

Öztan açıklamasında "Şimdi çok şükür iyiyim. Önceki günlerde hiç halim yoktu. Telefonu bile elime alamamıştım. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin. İnşallah daha da iyi olacak. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.







