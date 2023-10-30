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  4. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sağlık durumunu açıkladı

30.10.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner, Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerle hafızalara kazındı. Sayısız filmde rol alan Türk sinemasının gamzeli güzeli Öztan kansere yakalandığını duyurmuştu. Ünlü isim son halini paylaştı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü isim, hastane odasından fotoğraf paylaşmış ve ameliyat olacağını duyurmuştu.

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Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Bahar Öztan birden fazla ameliyat olduğunu açıkladı.

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Öztan açıklamasında "Şimdi çok şükür iyiyim. Önceki günlerde hiç halim yoktu. Telefonu bile elime alamamıştım. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin. İnşallah daha da iyi olacak. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.

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