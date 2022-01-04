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Yeşilçam'ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

04.01.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam'ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

Yeşilçam filmlerinde güler yüzüyle kendisine hayran bırakan usta oyuncu Nubar Terziyan, resmi olarak 1949 yılında başladığı oyunculuk kariyerine, sayısız proje sığdırdı. 1994 yılında hayata gözlerini yuman Ermeni asıllı oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1909 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nubar Terziyan, Bakırköy Bezezyan Lisesi'nde okudu. Gençler Temaşa Heyeti'nde Sanat Hayatı'na başlayan usta oyuncu, Efsuncu Baba filmiyle oyunculuğa adım attı.

Yeşilçam'ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

Oyunculuk yaptığı dönem Ermeni olduğunu saklamayan nadir oyuncular arasında yer alan Nubar Terziyan'ın, ünlü şarkıcı Fedon'un dayısı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. Fedon, Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğludur.

Yeşilçam'ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!

YUNANCA ŞARKI SÖYLEYEN İLK KİŞİ

1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fedon, baba tarafından Rum, anne tarafından Ermeni bir şarkıcıdır. Lise eğitimini yarıda bırakan Fedon, 1987 yılında taverna açtı. 1991 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Fedon, TRT 'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişidir.

Yeşilçam'ın güler yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısı çıktı!


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