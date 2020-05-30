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  4. Yeşilçam'ın güzel ismi Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın güzel ismi Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Türk Sineması'na emekler vermiş, oyunculuğu ve güzelliğiyle hafızalarımızda yer eden Aydan Adan'ın zaman içindeki değişimi şaşırttı.

'Ah Nerede' filminin Hemşire Selin'i Aydan Adan...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden bir olan 'Ah Nerede' filminden tanıdığımız güzel oyuncu filmde 'Feritzede'lerden birini canlandırıyordu.

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1975 yılında çekilen filmde Tarık Akan, Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Gülşen Bubikoğlu gibi dev isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen yapımında akıllara kazınan isimlerden biri de Aydan Adan.

Bu film dışında sekiz Yeşilçam filminde daha rol alan Adan, aradan geçen yıllara rağmen gülüşünden bir şey kaybetmemiş....

Ünlü oyuncuların son hali

Aydan Adan

Aydan Adan
Aydan Adan

Beyhan Saran

Beyhan Saran
Beyhan Saran

Emel Sayın

Emel Sayın
Emel Sayın

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Ajda Pekkan

Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil

Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil
Selçuk Yöntem - Mehmet Ali Erbil
Zeynep Değirmencioğlu 1972- 2019
Hakan Ural
Esen Püsküllü
Nlüfer Açıkalın
Fatma Belgen
Aydan Şener
Bahar Öztan
Bulut Aras
Sertan Acar
Ahmet Mekin
Fatma Girik
Banu Alkan
Cüneyt Arkın
Ediz Hun
Ajda Pekkan
Ekrem Bora
Eşref Kolçak
Ferdi Tayfur
Filiz Akın
Göksel Arsoy
Hülya Koçyiğit
İbrahim Tatlıses
İlyas Salman
İzzet Günay
Kartal Tibet
Metin Akpınar
Muhterem Nur
Murat Soydan
Perihan Savaş
Serpil Çakmaklı
Türkan Şoray
Tarık Akan
Orhan Gencebay
Itır Esen
Halit Akçatepe
Gülşen Bubikoğlu
Ayşen Gruda
Münir Özkül
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