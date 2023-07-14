MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın güzeller güzeliydi! Hayatımın Neşesi'nin Rüçhan'ı Selma Güneri'yi gören inanamadı: "Bu güzellik kalıcı"

Yeşilçam'ın güzeller güzeliydi! Hayatımın Neşesi'nin Rüçhan'ı Selma Güneri'yi gören inanamadı: "Bu güzellik kalıcı"

14.07.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın aranan güzellerinden olan Selma Güneri, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sayısız sinema filmi bulunan usta oyuncu, uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Hayatımın Neşesi dizisi ile ekrana dönüş yapan Güneri'nin son hali ise görenleri epey şaşırttı. Usta oyuncuya 'Yıllar yormuş' yorumları yapıldı.

Selma Güneri, yıllar sonra ortaya çıktı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi. TRT1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi'nde Rüçhan karakterini canlandıran oyuncunun yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

7-1689244081-125

Yeşilçam'ın sayılı güzeleri arasında yer alan Selma Güneri, güzelliğinin yanı sıra performansıyla da Türk sinemasında adından bahsettirmişti.

8-1689244085-875

Ediz Hun gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Güneri, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyordu.

hqdefault

Oyunculuğa ara veren usta oyuncu bir dönem oyunculuk eğitimleri de vermiş ve sektöre birçok oyuncu yetiştirmiştir.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

SON HALİ OLAY OLDU

TRT1'de yeni başlayan Hayatımın Neşesi dizisinde Rüçhan karakterine hayat verecek olan Selma Güneri'nin son hali ise gündem oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

Diziyi izleyenlerden kimileri gençlik hallerinden çok farklı bir tarzda izleyicinin karşısına çıkan Güneri'yi tanımakta zorlandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

Kimi izleyiciler ise 'Sadece yaş almış', 'Yıllar yıpratmış ama güzelik hala aynı', 'Selma hocam hala çok güzelsin' yorumlarında bulundular.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan oyuncunun 9.793 takipçisi bulunuyor.

15 YAŞINDA EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

1951yılında İstanbul'da doğan Selma Güneri, ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir.

SELMA GUNERI 11

1966 yılında “Ben Öldükçe Yaşarım” ve “Son Kuşlar” filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçilmiştir.

ezgif.com-webp-to-jpg (4)

Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin adında oyuncu olan bir oğlu vardır.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

Beş Şeker Kız, Dullar Tercih Edilir, İstanbul'un Kızları, On Korkusuz Adam, Sen Vur Ben Kırayım, Şu Kızların Elinden, Ağlayan Gözler ve Ben Öldükçe Yaşarım gibi filmlerle adını duyurmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karavanda dans ettiler! Sosyal medyada yorum yağdı Karavanda dans ettiler! Sosyal medyada yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Ediz Hun Selma Güneri yeşilçam Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.