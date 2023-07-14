Yeşilçam'ın güzeller güzeliydi! Hayatımın Neşesi'nin Rüçhan'ı Selma Güneri'yi gören inanamadı: "Bu güzellik kalıcı"

Selma Güneri, yıllar sonra ortaya çıktı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi. TRT1'in yeni dizisi Hayatımın Neşesi'nde Rüçhan karakterini canlandıran oyuncunun yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

Yeşilçam'ın sayılı güzeleri arasında yer alan Selma Güneri, güzelliğinin yanı sıra performansıyla da Türk sinemasında adından bahsettirmişti.

Ediz Hun gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Güneri, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyordu.

Oyunculuğa ara veren usta oyuncu bir dönem oyunculuk eğitimleri de vermiş ve sektöre birçok oyuncu yetiştirmiştir.

SON HALİ OLAY OLDU

TRT1'de yeni başlayan Hayatımın Neşesi dizisinde Rüçhan karakterine hayat verecek olan Selma Güneri'nin son hali ise gündem oldu.

Diziyi izleyenlerden kimileri gençlik hallerinden çok farklı bir tarzda izleyicinin karşısına çıkan Güneri'yi tanımakta zorlandı.

Kimi izleyiciler ise 'Sadece yaş almış', 'Yıllar yıpratmış ama güzelik hala aynı', 'Selma hocam hala çok güzelsin' yorumlarında bulundular.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan oyuncunun 9.793 takipçisi bulunuyor.

15 YAŞINDA EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

1951yılında İstanbul'da doğan Selma Güneri, ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir.

1966 yılında “Ben Öldükçe Yaşarım” ve “Son Kuşlar” filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçilmiştir.

Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin adında oyuncu olan bir oğlu vardır.

Beş Şeker Kız, Dullar Tercih Edilir, İstanbul'un Kızları, On Korkusuz Adam, Sen Vur Ben Kırayım, Şu Kızların Elinden, Ağlayan Gözler ve Ben Öldükçe Yaşarım gibi filmlerle adını duyurmuştur.

