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Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik'ten erotik film itirafı... Bakın artık ne yapıyor

11.12.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın pek çok filminde 'kötü adam' karakterine hayat veren İhsan Gedik yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan 81 yaşındaki oyuncu erotik film itirafıyla dikkat çekti. Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi jönlerle birlikte oynayan İhsan Gedik'ten samimi açıklamalar...

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik'ten erotik film itirafı... Bakın artık ne yapıyor

Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi usta isimlerle karşılıklı oynayan Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik, şimdilerde ise kendi adını taşıdığı kitabını satarak geçinmeye çalışıyor.

HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan usta isim, geçimini ise emekli maaşının yanı sıra kitap satarak sağladığını söyledi. Gedik, "Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz, günlük geçinelim yeter. İki çocuğuma üniversite okuttum. Türker İnanoğlu'ndan Allah razı olsun, Türk Sineması'nın babasıdır. Onun sayesinde emekli olduk. Tanju Gürsu da onun neferiydi. İkisi de sinema emekçileri için çok uğraştılar" diye konuştu.

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Ekranlardan uzak olan İhsan Gedik son dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nu beğendiğini açıkladı.

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PARA İÇİN EROTİK FİLME GİRDİ

İhsan Gedik, geçmişte yaşadığı pişmanlıklarından da bahsetti. Bir dönem erotik filmde rol aldığını ifade eden oyuncu, "Sinemada çok iyi para yoktu, kazandığımızı da elimizde tutamadık. İlerleyen dönemlerde erotik film furyası çıktı. Bu filmlerde çok iyi para vardı. Bir tanesinde oynadım. Akşam eve gittiğimde 'Ben ne yapıyorum, benim ne işim var bu filmlerde?' dedim. Pişman oldum. Erotik film derken bir yerimiz gözükmedi. O dönem sektörde eskisi gibi film üretilmiyordu. Sonra memleketim Samsun'a döndüm bir süre kahvehane işlettim." dedi.
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