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Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'tan kürtaj açıklaması! İşte Lale Belkıs'ın son hali

24.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'tan kürtaj açıklaması! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Türk sinemasının ünlü oyuncusu kürtaj açıklaması ve son haliyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından olan Lale Belkıs Lerzan Mutlu'nun programında ortaya çıktı.

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Lale Belkıs, hakkında çıkan “10 kez kürtaj oldum” haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece “Ateşböceği” Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ’dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Çocuğa vakti olmadığını ve düşük yaptığını da söyleyen Lale Belkıs son haliyle de beğeni topladı. Yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun son hali sosyal medyada beğeni topladı.


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