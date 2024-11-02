MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın masum güzeliydi... Gölgen Bengü şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın masum güzeliydi... Gölgen Bengü şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da oynadığı iki filmle hafızalarımıza kazınan Gölgen Bengü Kemal Sunal ile başrolü paylaşmış ve Meraklı Köfteci ile Aslan Bacanak filmlerinde boy göstermişti. Herkes sinema bir yıldız daha kazandı diye bakarken Gölgen Bengü şöhreti elinin tersiyle itip eğitim hayatını seçerek ortadan kayboldu. Gölgen Bengü son haliyle yeniden gündem oldu.

Yeşilçam'ın masum güzeliydi... Gölgen Bengü şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan olan Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü güzelliği ile hafızalara kazınmıştı. Filmde Fatma karakterine hayat veren Bengü sempatik tavırları ile kısa sürede gönülleri feth etmişti.

Meraklı Köfteci'den sonra, 1977 yılında da Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterine hayat veren Gölgen Bengü bu filmden sonrada oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına öncelik vermeyi seçti.

BİLGEN 1

OYUNCULUĞU BIRAKTI EĞİTİMİ SEÇTİ

Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol alan ünlü isim akademik kariyer yapabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

BİLGEN 2

ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı.

SON HALİ 22222

Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti.

son hali 1111

YORUM YAĞDI

Şimdilerde 69 yaşında olan Gölgen Bengü'nün son hali ise ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler 'yaşlanmış', 'çok değişmiş', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
En Çok Okunan Haberler
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı!

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı!

'1 milyonda 150 bin TL çok iyi bir rakam' Tarih verdiler 'Zam gelecek'

'1 milyonda 150 bin TL çok iyi bir rakam' Tarih verdiler 'Zam gelecek'

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.