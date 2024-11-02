Yeşilçam'ın masum güzeliydi... Gölgen Bengü şöhreti elinin tersiyle itip Amerika'da profesör oldu! Son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan olan Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü güzelliği ile hafızalara kazınmıştı. Filmde Fatma karakterine hayat veren Bengü sempatik tavırları ile kısa sürede gönülleri feth etmişti.

Meraklı Köfteci'den sonra, 1977 yılında da Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterine hayat veren Gölgen Bengü bu filmden sonrada oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına öncelik vermeyi seçti.

OYUNCULUĞU BIRAKTI EĞİTİMİ SEÇTİ

Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol alan ünlü isim akademik kariyer yapabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı.

Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti.

YORUM YAĞDI

Şimdilerde 69 yaşında olan Gölgen Bengü'nün son hali ise ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler 'yaşlanmış', 'çok değişmiş', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.