Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmaya başka suçtan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Sezer İnanoğlu, SEGBİS ile katıldı. Film yapımcısı olduğunu söyleyen İnanoğlu, “Müşteki benim boşandığım eşim olur. Kendisiyle halen görüşüyoruz aramızda bir problem yoktur. Onu telefonda tehdit etmedim. Beni neden bu şekilde şikayet etti bilmiyorum. Böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin” dedi. Hakim, Mehtap Meral’in şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Mahkeme, Sezer İnanoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile beraatine karar verdi.

VELAYET ANNEDEYDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Mehtap Meral ile Sezer İnanoğlu’nun kızının velayeti annedeydi. Çiftin miras meselesi yüzünden aralarında sorun vardı. Sezer İnanoğlu, 2014 yılı Eylül ayında Mehtap Meral’i arayarak “Sana yaptıklarının hesabını soracağım, mirasımı yemeye vaktin olmayacak” diyerek tehdit etti.