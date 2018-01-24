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Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 9 saat önce

Türk sinemasının çocuk oyuncusu “Sezercik”i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmaya başka suçtan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Sezer İnanoğlu, SEGBİS ile katıldı. Film yapımcısı olduğunu söyleyen İnanoğlu, “Müşteki benim boşandığım eşim olur. Kendisiyle halen görüşüyoruz aramızda bir problem yoktur. Onu telefonda tehdit etmedim. Beni neden bu şekilde şikayet etti bilmiyorum. Böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin” dedi. Hakim, Mehtap Meral’in şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Mahkeme, Sezer İnanoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile beraatine karar verdi.

VELAYET ANNEDEYDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Mehtap Meral ile Sezer İnanoğlu’nun kızının velayeti annedeydi. Çiftin miras meselesi yüzünden aralarında sorun vardı. Sezer İnanoğlu, 2014 yılı Eylül ayında Mehtap Meral’i arayarak “Sana yaptıklarının hesabını soracağım, mirasımı yemeye vaktin olmayacak” diyerek tehdit etti.

İnanoğlu 2014 yılı Eylül sonu Ekim ayı başarında yine eşini arayarak “Sen kimsin, bana yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyeceksin, ben Sezer İnanoğlu’yum sen kimsin” diyerek tehdit etti. Bu tehditleri Mehtap Meral’in kardeşleri Fevziye ve Zuhal Baykasoğlu tarafından da duyuldu. Mehtap Meral’in şikayeti üzerine Sezen İnanoğlu hakkında ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıltı.

“UYUŞTURUCU KULLANDIKTAN SONRA SORUNLARIMIZ ARTTI”

Mehtap Meral soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “2007 yılında evlenmiştik ve 2009 yılında Arzum isimli kızımız dünyaya geldi. Ancak kızımız hastanedeki yanlış tedavi sonucu gözlerini kaybetti. Bu olaydan sonra eski eşim uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu başladıktan sonra sorunlarımız arttı. 2013 yılında boşandık. Önceleri bir sorun yoktu, fakat son zamanlarda şüphelinin tek mirasçısı kızım Arzum Ayşe olduğu için şüpheli mirasını çocuğumuza bırakmamak bana ve kızıma kötülük yapacağını anladım.”

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Anahtar Kelimeler:
yeşilçam Sezercik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kızım sen bu adam ile zaten parası için evlenmedin mi? Çocuk yapıp geleceğini de garantiledin ohhh misss.
ne güzel yüzü vardı çocukken yazık etti kendine
bu da nasıl bir insan oldu çıktı yazık ya
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