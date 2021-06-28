Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 76 yaşında! Cüneyt Arkın'dan Hülya Koçyiğit'e birçok isim usta oyuncuyu kutladı

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, bugün 76 yaşına bastı. 'Sultan', 'Vesikalı Yarim ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi kültleşmiş filmlerde rol almasıyla adından söz ettiren usta oyuncunun doğum gününü, döneminin yıldız isimleri olan Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit sosyal medya üzerinden kutladı.

"GÖZLER GÖZ DEĞİL, GÖZİSTANDI"

Türk sinemasında hayat verdiği karakterler nedeniyle Kara Murat olarak tanınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, birlikte onlarca filmde rol aldığı arkadaşı Türkan Şoray'ın doğum gününü İnstagram hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. 76 yaşına basan Şoray ile rol aldığı filmden bir kare yayınlayan Arkın, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki... Çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir... Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı ve kendisinin bugün doğum günü... Nice mutlu yaşlara..." ifadelerini kullandı.

"YILLARIN DOSTLUĞUNA SELAM OLSUN"

Aynı dönemin oyuncusu olan ve 'Kınalı Yapıncak' ismiyle bilinen 73 yaşındaki Hülya Koçyiğit'te dostunun yeni yaşını unutmadı. Aralarındaki dostluk ile tanınan usta oyunculardan Koçyiğit, Şoray ile bir yeni bir de eski fotoğraflarını yayınlayarak "Benim canım Türkan'ım, yılların dostluğuna selam olsun. İyi ki doğmuşsun arkadaşım" notunu düştü. Koçyiğit'in bu gönderisine Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Filiz Akın'da yorum yaparak arkadaşının yaşını kutladı.

"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"

Fatma Girik ise dostunun doğum gününü Instagram'dan yayınladığı video ile kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.



