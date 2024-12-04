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  4. Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener yıllara meydan okuyor! 'Hiç değişmiyor'

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener yıllara meydan okuyor! 'Hiç değişmiyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 15:28
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Son olarak Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Sandık Kokusu' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener son haliyle sosyal medyayı salladı. Şener'in son paylaştığı karesine adeta beğeni yağdı.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener yıllara meydan okuyor! 'Hiç değişmiyor'

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak hafızalarımıza kazındı.

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Son olarak Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Sandık Kokusu' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Aydan Şener yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü isim son paylaştığı karesi ile adından söz ettirmeyi başardı.

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Aydan Şener'in karesine 'gülüşü hiç değişmiyor', 'yıllara meydan okuyor', 'gençlere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.

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Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.

1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Aydan Şener yeşilçam
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