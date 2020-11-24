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Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Ahu Tuğba'nın son hali!

24.11.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Ahu Tuğba zaman zaman geçmişe götüren paylaşımlar yaparken son olarak da kızıyla Noel alışverişinden bir paylaşım yaptı. Ahu Tuğba son haliyle dikkat çekti.

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını ve geçmişteki hallerini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor. Polis olan Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle görenleri adeta şoke ediyor

Ahu Tuğba son olarak da kızıyla çıktığı bir alışverişten video paylaştı.

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Miami'de yaşayan Tuğba'nın eski halinden eser kalmadı. yılların acımadığı Tuğba'nın değişimi herkesi şaşırttı.

Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'

Sık sık eski fotoğraflarını paylaşan Tuğba takipçilerini o dönemlere götürüyor. Tuğba'nın paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağıyor.

Bir süredir Amerika'da yaşayan Tuğba daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla ilgili konuşmuştu.

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Amerika'daki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu söyleyen Tuğba, "Amerika'da parası olmayan sokakta ölüyor, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, üç gün bekletip sonra da ayakta bakmışlar. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın!" demişti.


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