Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Sevda Aktolga'nın son hali

Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.

"Sinema benim her şeyim"

1 / 8 Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Sevda Aktolga Bodrum’da düzenlenen özel bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

2 / 8 Şener Şen’in ‘Vecihi’ karakterini canlandırdığı ‘Gülen Gözler’ ve Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filmlerinde de rol alan Aktolga’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 / 8 Söyleşide kısa bir konuşma yapan Yeşilçam'ın gülen yüzü Sevda Aktolga, kendisinin asıl mesleğinin diş hekimliği olduğunu hatırlatarak, “Sinema benim her şeyim, çok büyük tutkumdu. Ben oyunculuğa tiyatro ile başladım, daha sonra sinema ile tanıştım.

4 / 8 Sinema ve tiyatronun benim için her zaman ayrı bir yeri vardır” dedi.

5 / 8 70’ler deyince aklımıza gelen iyi filmlerin çoğunda o var; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yol…

6 / 8 Pek çok Yeşilçam filminde yer alan Sevda Aktolga her ne kadar yıllara meydan okusa da değişti bambaşka bir insan oldu.

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