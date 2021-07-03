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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kartal Tibet'e veda!

03.07.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tibet'i sevenleri dostları yalnız bırakmadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kartal Tibet'e veda!

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenleniyor.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet’in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

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Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Oyuncu Civan Canova, koronavirüs salgını ve oyuncunun vasiyeti üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etmişti.

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"ÖRNEK BİR KARAKTERDİ"

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

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Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Kartal Tibet
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