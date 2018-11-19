MAGAZİN

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Saf görünüşlü ama cin gibi kurnaz kapıcının, apartman sakinleriyle renkli ilişkilerini anlatan komedi filminde apartman yöneticisi Albay Zafer Bey olarak tanıdık onu. Bakın şimdi nasıl gözüküyor...

Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer karakteriyle milyonların kalbini kazanan 1932 doğumlu olan Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Bilge Zobu, 2006 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

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Bilge Zobu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde oynadı ve seslendirme yaptı.

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Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en bilinen filmleri arasında.
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Usta oyuncu 2006 yılında emekli olmasına rağmen çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında Beyaz Melek'te Yaşar Hoca karakterine can verdi.

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Oyuncu şimdi Erdek'te yaşıyor.

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bilge zobu Kapıcılar Kralı albay zafer bey

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