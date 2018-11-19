Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer karakteriyle milyonların kalbini kazanan 1932 doğumlu olan Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Bilge Zobu, 2006 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Bilge Zobu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde oynadı ve seslendirme yaptı.

Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en bilinen filmleri arasında.



Usta oyuncu 2006 yılında emekli olmasına rağmen çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında Beyaz Melek'te Yaşar Hoca karakterine can verdi.

Oyuncu şimdi Erdek'te yaşıyor.