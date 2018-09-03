Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bulut Aras'ın son hali

Türkan Şoray ile başrol oynadığı Sultan filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bulut Aras, oğlu Onur Destan Fidan'ı evlendirdi.

Usta oyuncu, ''Bizim jenerasyondan kimse yok. Biz de setlerde olmak isteriz ama özel bir senaryo olmalı. Bize her şeyi teklif edemiyorlar.

Şu an yapılan işlerin çoğu bize göre değil. Bir duruşumuz var. Şimdiki bütün oyuncular birbirine benziyor ama çok başarılılar. Biz sokaktan geldik. Onlar eğitimli” dedi.

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