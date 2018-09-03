MAGAZİN

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bulut Aras'ın son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Türk sinemasının Bulut Aras olarak tanıdığı usta oyuncu Uğur Fidan oğlunun düğününde görüntülendi. İşte Aras'ın eski hali...

Türkan Şoray ile başrol oynadığı Sultan filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bulut Aras, oğlu Onur Destan Fidan'ı evlendirdi.

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Usta oyuncu, ''Bizim jenerasyondan kimse yok. Biz de setlerde olmak isteriz ama özel bir senaryo olmalı. Bize her şeyi teklif edemiyorlar.

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Şu an yapılan işlerin çoğu bize göre değil. Bir duruşumuz var. Şimdiki bütün oyuncular birbirine benziyor ama çok başarılılar. Biz sokaktan geldik. Onlar eğitimli” dedi.

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Ünlü oyuncuların son hali

1 / 33

Bulut Aras

Bulut Aras
2 / 33

Sertan Acar

Sertan Acar
3 / 33

Fatma Belgen

Fatma Belgen
4 / 33

Fatma Belgen

Fatma Belgen
5 / 33

Ahmet Mekin

Ahmet Mekin
6 / 33

Fatma Girik

Fatma Girik
7 / 33

Banu Alkan

Banu Alkan
8 / 33

Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın
9 / 33

Ediz Hun

Ediz Hun
10 / 33

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
11 / 33

Ekrem Bora

Ekrem Bora
12 / 33

Eşref Kolçak

Eşref Kolçak
13 / 33

Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur
14 / 33

Filiz Akın

Filiz Akın
15 / 33

Göksel Arsoy

Göksel Arsoy
16 / 33

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit
17 / 33

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses
18 / 33

İlyas Salman

İlyas Salman
19 / 33

İzzet Günay

İzzet Günay
20 / 33

Kartal Tibet

Kartal Tibet
21 / 33

Metin Akpınar

Metin Akpınar
22 / 33

Muhterem Nur

Muhterem Nur
23 / 33

Murat Soydan

Murat Soydan
24 / 33

Perihan Savaş

Perihan Savaş
25 / 33

Serpil Çakmaklı

Serpil Çakmaklı
26 / 33

Türkan Şoray

Türkan Şoray
27 / 33

Tarık Akan

Tarık Akan
28 / 33

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay
29 / 33

Itır Esen

Itır Esen
30 / 33

Halit Akçatepe

Halit Akçatepe
31 / 33

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu
32 / 33

Ayşen Gruda

Ayşen Gruda
33 / 33

Münir Özkül

Münir Özkül
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Gülşen Bubikoğlu derim tek geçerim.
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