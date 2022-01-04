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  4. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'nın midesindeki tüp çıkarıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'nın midesindeki tüp çıkarıldı

04.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Filiz Akın'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Filiz Akın'ın midesindeki tüp çıkarıldı. Evinde yeni yaşına giren Akın sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'nın midesindeki tüp çıkarıldı

Yeni yılı hastanede karşılayan usta isim Filiz Akın 2 Ocak'ta ise evine geçti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın doğum gününü de evinde kutladı.

Sağlık durumu iyiye giden Filiz Akın'ın midesindeki tüpün çıkarıldığı ve artık yemek yemeye başladığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı da ihmal etmedi.

Filiz Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; “Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez” notunu düştü.

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Paylaşıma ünlü isimlerden yorumlar geldi. Türkan Şoray, “Nice mutlu yaşların olsun dünya güzelim, prensesim, nazlı çiçeğim” derken; Emel Sayın, “Huzur veren, iyilik, güzellik saçan varlığınla hep sevilen, hep sayılan oldun” notunu düştü. Perihan Savaş da “Sen muhteşemsin” mesajlarıyla Akın’ın yeni yaşını kutladı.

FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI

Yaklaşık altı ay önce sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a dönmüştü.

Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Akın, normal odaya alınmış ve tedavisinin devam edeceğini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın Perihan Savaş
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