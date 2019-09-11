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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

83 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncuyu son yolculuğunda arkadaşları yalnız bırakmadı.

Yaşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 83 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncunun cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığında toprağa verildi.

YUSUF SEZGİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADIM

Cenazeye Ediz Hun ve Nuri Alço olmak üzere Yeşilçam'dan birçok isim katıldı. Hun Turan için "Tiyatro camiası için sanat camiası için çok büyük kayıp" dedi.

Turan'ın yakın arkadaşı oyuncu Yusuf Sezgin ise gözyaşlarını tutamadı.


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