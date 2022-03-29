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  4. Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Oscar Will Smith tokat olayı tepkisi! "Öfke kontrolü olmayınca..."

Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Oscar Will Smith tokat olayı tepkisi! "Öfke kontrolü olmayınca..."

29.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 94.'sü düzenlenen Oscar ödüllerinde gerçekleşen tokat anı tüm dünyada tartışma konusu olmuştu. Will Smith'in komedyen Chris Rock'a yumruk attığı o anlar dünyanın dilinden düşmezken, televizyon ekranlarında gerçekleşen bu tarihi olay hakkında Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan da tepki geldi.

Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Oscar Will Smith tokat olayı tepkisi! "Öfke kontrolü olmayınca..."

Ünlü Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, Oscar ödül töreninde gerçekleşen şiddet olayına sessiz kalmayıp yorumda bulundu. Türk sinemasında oyuncusu, yazar ve sunuculuk yapmış olan ünlü isim; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak biliniyor.

FİLİZ AKIN WILL SMITH'I HAKLI BULDU

Sosyal medyada da aktif olan ve hayatından kesitler paylaşan usta oyuncu, Oscar ödüllerinde gerçekleşen şiddet olayında Will Smith'i haklı buldu.

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Akın, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderisinde olay hakkında "Öfke kontrolü olmayınca nasıl şiddet cezalandırılıyorsa, birinin hastalığı yüzünden şaka yapmak da toplum önünde incitmek de şiddettir diye düşünüyorum.

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"ÖDÜLÜNÜ GERİ ALMAMALARI GEREK"

Usta oyuncu ödülün geri alınmasını isteyenler için ise "Bence geri almamaları gerek ödülünü, özür diledi ve sunucu da şikayetçi değilse..." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Filiz Akın Will Smith
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