Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan Oscar Will Smith tokat olayı tepkisi! "Öfke kontrolü olmayınca..."

Ünlü Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, Oscar ödül töreninde gerçekleşen şiddet olayına sessiz kalmayıp yorumda bulundu. Türk sinemasında oyuncusu, yazar ve sunuculuk yapmış olan ünlü isim; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak biliniyor.

FİLİZ AKIN WILL SMITH'I HAKLI BULDU

Sosyal medyada da aktif olan ve hayatından kesitler paylaşan usta oyuncu, Oscar ödüllerinde gerçekleşen şiddet olayında Will Smith'i haklı buldu.

Akın, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderisinde olay hakkında "Öfke kontrolü olmayınca nasıl şiddet cezalandırılıyorsa, birinin hastalığı yüzünden şaka yapmak da toplum önünde incitmek de şiddettir diye düşünüyorum.

"ÖDÜLÜNÜ GERİ ALMAMALARI GEREK"

Usta oyuncu ödülün geri alınmasını isteyenler için ise "Bence geri almamaları gerek ödülünü, özür diledi ve sunucu da şikayetçi değilse..." yorumunda bulundu.





