"Yeşilçam Kore'ye Türker İnanoğlu sayesinde gitti"

Yapımcı Yeşim Kocaman, bir yapımın en önemli kısmının hikayesi olduğuna dikkati çekerek, "Bütün dünyada şu an 'format' adını verdiğimiz, belirli hikayelerin her ülkede farklı şekillerde kullanılır hale getirileceği bir yapılanma var. Yani hikayeyi alıyorlar onun ana tabanını, hikayenin içeriğini, dramaturjisini, yani nasıl akacağına dair belirli noktaları belirliyorlar ve bunu her ülke alıp kendi kültürüne yönelik olarak tekrar yapabiliyor. Çünkü Kırgızistan’da geçiyorsa başka bir dünyası, Türkiye’de geçiyorsa başka, Hollanda’da geçiyorsa başka bir hikayesi oluyor." ifadelerini kullandı.

Birçok önemli projeye imza atadan yapımcı Türker İnanoğlu'nun Yeşilçam'daki duruşuna değinen Kocaman, şunları kaydetti:

"Türker İnanoğlu'nun, zamanında, 70’ler ve 80’lerde çektiği 130 filmi Kore’ye satmasıyla Türk filmleri, o zamanki Yeşilçam sineması filmleri oraya gitti. Kore’de önce doğrudan gösterime girmek yerine filmler üzerinde proje ürettiler. O yüzden aslında bizim hikayelerimiz oraya gittiler, şimdi o hikayelerin bazıları bize geliyor. Çünkü aslında Türk kültüründen faydalanılarak yapılmış filmler."