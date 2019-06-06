Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar için çalınacak

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam tutkunları, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek için Grand Pera Emek Sahnesi'nde buluşuyor.

Unutulmaz Yeşilçam Müzikleri projesiyle beğeni toplayan Taşplak Senfoni Orkestrası, 7'den 70'e herkesin hafızalarında yer edinen Yeşilçam müziklerini dinleyicilerle buluşturacak.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde, 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek konserin geliri KAÇUV'a bağışlanacak.

"Ah Nerede"den "Çöpçüler Kralı"na, "Çiçek Abbas"tan "Hababam Sınıfı"na, "Züğürt Ağa"dan "Düttürü Dünya"ya kadar Türk sinemasının klasikleşen birçok film müziğinin orijinallerini, film-scoring tekniğiyle orkestral ortama aktaran Taşplak Senfoni Orkestrası'nın repertuvarında 70'e yakın Türk filminde kullanılan 100'den fazla müzik yer alıyor.

Türk sineması için film müzikleri arşivi niteliği taşıyan Taşplak Senfoni Orkestrası'nın konserinde müzikle eşzamanlı olarak ilerleyen fotoğraflarla da dinleyiciler Yeşilçam atmosferini yeniden yaşayacak.

Konserde, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Adile Naşit'in balmumu heykeli de Madame Tussauds'nun destekleriyle organizasyonun fuaye alanında Yeşilçam tutkunlarıyla buluşturulacak.

