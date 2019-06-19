Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar için çalındı

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam tutkunları, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek için Grand Pera Emek Sahnesi'nde bir araya geldi.

Unutulmaz Yeşilçam Müzikleri Projesi ile beğeni toplayan Taşplak Senfoni Orkestrası, 7'den 70'e herkesin hafızalarında yer edinen Yeşilçam müziklerini dinleyicilerle buluşturdu.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Taşplak Senfoni Orkestrası, Yeşilçam sinemasının unutulmaz müziklerinden "Ah Nerede Vah Nerede", "Çöpçüler Kralı", "Çiçek Abbas", Züğürt Ağa", Hababam Sınıfı" gibi film müziklerini film-scoring tekniğiyle orkestral ortama aktararak müzikseverlere sundu.

Türk sineması için film müzikleri arşivi niteliği taşıyan Taşplak Senfoni Orkestrası'nın konserinde müzikle eş zamanlı olarak ilerleyen fotoğraflarla da dinleyiciler Yeşilçam atmosferini yeniden yaşadı.

Konserde ayrıca Yeşilçam'ın usta oyuncularından Adile Naşit'in balmumu heykeli de Madame Tussauds'nun destekleriyle organizasyonun fuaye alanında Yeşilçam tutkunlarıyla buluşturuldu.