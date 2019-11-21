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Yeşilçam Müziklerine Senfonik Yorum

21.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini senfonik bir yorumla dinleyiciyle buluşturdu. Eserlerin birçoğuna besteci olarak imza atan Cahit Berkay konserin solistiydi

Yeşilçam Müziklerine Senfonik Yorum

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini senfonik bir yorumla dinleyiciyle buluşturdu. Eserlerin birçoğuna besteci olarak imza atan Cahit Berkay konserin solistiydi.

Konserde "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tosun Paşa", "Neşeli Günler," "Çiçek Abbas", "Süt Kardeşler" ve "Hababam Sınıfı" gibi Yeşilçam’ın en bilinen filmlerinden bazılarının orijinal müzikleri seslendirildi.

“Moğollar" grubunun solisti ve gitaristi Cahit Berkay cura, gitar ve kabak kemanesiyle dinleyicinin karşısındaydı. Berkay seslendirilen 13 eserin 8’inin bestecisi. Bunlar, "Al Yazmalım", “Devlerin Aşkı”, “Kılıbık”, “Çiçek Abbas”, “Hülya”, “Dila Hatun”, “Bu Nasıl Dünya”, ve “Güler Misin Ağlar Mısın”.

Konserde Melih Kibar’ın “Aile Şerefi & Neşeli Günler Uvertür” ve “Hababam Sınıfı”, Santuri Ethem Efendi’nin “Tosun Paşa (Şehnaz Longa), Yalçın Tura’nın “Umutsuzlar” ve Kemani Sebuh Simonyan’ın “Süt Kardeşler (Kürdilihicazkar Longa)" eserleri de seslendirildi. Tüm eserlerin düzenlemesi Yusuf Yalçın’a ait.

Orkestra Şefi Serdar Yalçın’dı. Yalçın aslında İstanbul Devlet Operası’nın kadrolu şefi. Ama MDOB ile de sık sık çalışan bir isim. MDOB’un sahneye koyduğu Neşet Ertaş’ın senfonik yorumları da onun yönetiminde seslendiriliyor.

Konserin anlatıcısıysa Hande Taban’dı. Konservatuvar mezunu Taban halen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda viyola sanatçısı.

Cahit Berkay’a konserde toplam 22 enstrüman grubu ve 66 kişilik bir orkestra eşlik etti. Orkestranın baş kemancısı yani konzertmeister Marina Kvlividze’ydi.

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