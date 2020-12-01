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Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hakim karşısına çıktı

01.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam oyuncularından Nilüfer Aydan’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dava açılan Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki sinema oyuncusu Aydan Canbula hakim karşısına çıktı.

Yeşilçam oyuncularından Nilüfer Aydan’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dava açılan Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki sinema oyuncusu Aydan Canbula hakim karşısına çıktı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Aydan Canbula katıldı. Duruşmada söz alan sanık Canbula, savunmasını tayin edilecek avukat huzurunda yapmak istediğini, tansiyonunun yüksek olduğunu ve savunma yapamayacağını söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Canbula’nın talebine göre barodan bir müdafi tayini için işlem yapılmasına, müdafi atandığında ve savunma yapıldığında ayrıca esasa ilişkin beyanda bulunması için süre verilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula’nın sosyal medya hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı anlatıldı.
İfadesi alınan Canbula’nın, bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını, suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta otururken bir şeyler yazması için verdiği gençlerin yazmış olabileceğini beyan ettiği belirtildi.
İddianamede, Aydan Canbula’nın ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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