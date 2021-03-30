HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası

Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası

30.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam oyuncularından Nilüfer Aydan ismiyle tanınan Aydan Canbula, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı.

1/

Yeşilçam oyuncularından Nilüfer Aydan ismiyle tanınan Aydan Canbula, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dava açılan Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki sinema oyuncusu Aydan Canbula’nın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Aydan Canbula ve avukatı Yiğithan Yüksel katılırken, Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan katılan avukatı, “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin paylaşımında geçen diktatör sözü tüm yetkileri elinde bulunduran kişi anlamındadır ve siyasi bir eleştiridir. Suçu oluşturmaz. Bu nedenle konumu da dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz” diye konuştu.
Esas hakkındaki diyecekleri ve son savunması sorulan sanık Aydan Canbula ise, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

11 ay 20 gün hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aydan Canbula’yı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula’nın sosyal medya hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı anlatıldı.
İfadesi alınan Canbula’nın, bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını, suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta otururken bir şeyler yazması için verdiği gençlerin yazmış olabileceğini beyan ettiği belirtildi.
İddianamede, Canbula’nın ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Meclis'e sunuldu! Zorunlu oluyorMeclis'e sunuldu! Zorunlu oluyor
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu! 'Turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor

Meclis'e sunuldu! Zorunlu oluyor

Necmettin Nursaçan kimdir kaç yaşında ve nereli? Necmettin Nursaçan korona mı oldu? İşte sağlık durumu

Necmettin Nursaçan koronavirüse yakalandı

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı kalkar mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

Üniversiteler açılır mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversiteler açılıyor mu?

Son Dakika! Bakan Varank'tan yerli 'sprey aşı' müjdesi

Salgını bitirebilecek 'spreyi aşı' ile ilgili müjde

Dehşete düşüren olay! Köpeğe tekme attığı için kendisini uyaran çifti darp etti

Dehşete düşüren olay! Köpeğe tekme attığı için kendisini uyaran çifti darp etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.