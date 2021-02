Yeşilçam'ın Çocuk Yıldızı Fransızca Romanında Türkiye'yi Anlattı

Romanında, annesinin seslendiği "şekerim" sözü "ma şeker" oluyor; Yeşilçam'ın yüreğimizdeki yıldızları Esra Zaman'ın dudaklarından dökülüyor. Sahne tozunu 3 yaşında yutan kız çocuğunun adı ise önce "Hülya" sonra "Julya" oluyor. Her 10 yılda bir darbelerle sarsılan Türkiye'de, yalnızca politika yapanların değil, sanatçı, gazeteci, yazar-çizer, herkesin nasibini aldığı baskı, güçlükler, aile sırları, yan yana giden yoksulluk ve parıltı dolu hayatlar, Sedef Ecer'in karakterleri eşliğinde akıp gidiyor.

Sedef ECER: Aslında ben devlet sanatçısı unvanından yola çıktım. Ama Fransızca'ya çevirdiğimde, "devlete ait bir sanatçı" imajı verdi, güzel durmadığını fark ettim. O nedenle daha çok Japonya'da, Arjantin'de vs. yaşayan sanatçılarına verilen bu unvanı seçtim. Yaşarken ödüllendirilen Esra Zaman'ın hikayesi.

Sedef ECER: Bunu bana bir Fransız gazeteci de sordu. Fransızların benmerkezci bir bakışı var. Yani her şeye Fransa'dan bakıyorlar. Sanki feminizm sadece buradaymış gibi. Oysa 1900'lerden beri Türkiye'de çok ciddi bir feminizm var. Bütün dünyada olduğu gibi. Müthiş kadınlar çıkmış. Soyadı kanunu çıktığında eşlerinin soyadlarını almamışlar. Yazarlık, yayıncılık yapmışlar. Afife Jale gibi, tiyatro yapanlar var, seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlar. Esra Zaman ben feministim demiyor, sadece hareketleriyle feminist. Ben özgürüm, istediğimi yaparım diyor. İstersem soyunurum, istersem giyinirim diyor. Bu zaten feminist bir duruş. Esra Zaman da eşi de feminist.

Sedef ECER: Provalar ve temsiller iptal olunca, önümde iki yol vardı; birisi depresyona girmek, diğeri de çalışmaktı. Ben de herkes gibi kapanınca kendimi işe verdim. Roman yalnız yapılabilecek bir iş. Ve birden çok yoğun, dışarıdan gelen hiçbir etki olmayan bir yazı dönemine girdim. Ve Covid'i öyle atlattım. Benim için Covid dönemi verimli oldu diyebilirim. Ama tabi hepimiz çok endişeliyiz. Bundan sonra tiyatronun kaderi ne olacak, iflas eden salonlar dönemini nasıl atlatacağız. Hepimiz, dünyanın her yerinde, bundan sonra nasıl olacak diye büyük bir endişe içindeyiz.

"Paris, Paris'e hiç benzemiyor"

VOA Türkçe: Sizsiz her yer aynı oldu. Çok özledik tiyatroyu. Fransa'da bu yokluk nasıl yaşanıyor?

Sedef ECER: Evet çok boş. Fransızlar bir de Kültür Bakanlığı kurumunu yaratan bir ülke. Andre Malraux, dünyanın ilk kültür bakanı. Sosyokültürel hayat olmadan Paris, Paris'e hiç benzemiyor. Ben de büyük boşlukta hissediyorum kendimi. Ara ara arkadaşlarla birbirimizin provalarına gidiyoruz. Atölye çalışmaları yapıyoruz. O beni biraz ayakta tutuyor. Bir film hazırlıyorum. Bu hafta yeni bir romana başlamayı da düşünüyorum.

VOA Türkçe: Gelecekteki projeler çıkıyor yavaş yavaş açığa...

Sedef ECER: Bir roman, bir film projesi var. Başlayacak olan bir oyun var. Bir de yazılmakta olan bir oyun. Ama şu anda prova ortamına giremediğimi için telefon ve Zoom ile fikir bulmaya çalışıyoruz.

VOA Türkçe: Türkiye'den geldiniz, burada yaşıyor ve üretiyorsunuz ve burada başardınız. Sedef Ecer nereli, kim, kendisini nerede evinde hissediyor?

Sedef ECER: Ben "dilim benim evim" diyorum. Çünkü benim işim dil ile ve artık Fransızca'ya geçtim. Ama Türkçe konuşurken kendimi Türkiye'de hissediyorum. Şu anda sizinle konuşurken kendimi Türkiye'de hissediyorum. Tabi ki memleketin kokusu, ışığı her an var. Kitapta da özlemle, gurbetle hasretle ilgili çok uzun sayfalar var. Özlem, doğduğu yeri terk edenler için çok büyük bir yara her zaman. Ama benim şansım kabullenmek oldu. Fransa'da Türkiye'de yaşadığım sürenin iki katından fazladır yaşıyorum. Bir yerden sonra Fransızca yazıyorum. Fransız okur, Fransız seyirci, Fransız ekipler.. Ve de burada okuyup büyüyen 2 çocuğum var. Dolayısıyla dilin içinde hayat benim için. Fransızca benim için çalışma dili. Evim dediğiniz yer çalıştığınız yer oluyor ister istemez. Ama bütün anılarım çocukluğum, sevdiklerimin büyük bölümü orada. Hepimiz için çok kıymetli tabi doğduğumuz topraklar.