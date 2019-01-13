Yeşilçam'ın emektarlarından: Turgut Demirağ

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yapımcı, yönetmen ve senarist Turgut Demirağ'ın vefatının üzerinden 32. yıl geçti.

Tam adı Ömer Turgut Demirağ olan usta yönetmen Sivas'ta 1921'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini yine Sivas'ta tamamlayan Demirağ, daha sonra İstanbul'a gelerek Boğaziçi ve Kabataş Liseleri'nde bir dönem eğitim aldı. 1939'da ziraat mühendisliği eğitimi için ABD'ye giden Demirağ, 1941'de mühendislik eğitimini yarıda bırakma kararı alarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin sinema bölümüne geçiş yaptı.

Üniversite eğitimi boyunca 1945 yılına kadar Hollywood'ta stajyer olarak çalışan Demirağ, yönetmen Leo McCarey, Alexander Marshall, Raoul Walsh ve Cecil De Mille gibi önemli isimlerin filmlerinin prodüksiyon ekibinde görev aldı.

- 1945'te "And Film" şirketini kurdu

TBMM 6. ve 7. dönem Sivas Milletvekili Abdurrahman Naci Demirağ'ın oğlu olan Turgut Demirağ, 1945'te ABD'den Türkiye'ye dönerek babasının adının ilk harflerinden oluşan "And Film" adlı bir şirket kurdu.

Demirağ, profesyonel olarak sinema hayatına ise 1946'da yönetmen koltuğuna oturduğu Reşat Nuri Güntekin'in "Bir Dağ Masalı" adlı eserini çekerek başladı. Türk sinemasında o güne kadar çekilen en yüksek bütçeli film olma özelliği taşıyan "Bir Dağ Masalı", o tarihte Yerli Film Yapanlar Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada "En İyi Film" ödüne değer görüldü.