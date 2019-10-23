Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si: Neriman Köksal

Neriman Köksal, sinemaya olan ilgisi ve bu alandaki şöhreti giderek artarken hayatını sinemaya adadı ve 400'e yakın filmde rol aldı.

Fazla heyecanlandığı için çekimlerin yarısında seti bırakmak istese de ısrarlar üzerine devam eden Köksal, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasına girdi.

Köksal, bir röportajında erkek gibi büyüdüğünü, her çantasında mutlaka bir tespih taşıdığını belirterek, kendisini "Kabadayı bir kadınım" şeklinde tarif etti.

Verdiği demeçlerde tiyatrodan hoşlanmadığını, gelen teklifleri de reddettiğini ifade eden Köksal, buna rağmen 1965-1966'da Sadri Alışık ve Hulusi Kentmen'le beraber sahneye çıktı.

Köksal, Zeki Müren sayesinde yaklaşık 10 yıl sahnelerde şarkı söylerken unutma korkusuyla şarkı sözlerini zaman zaman avucunun içine yazdı.

- "Anne" rollerinin aranan yüzü

İşinde çok dikkatli ve titiz çalışan, bir dönem günde ortalama 3 film için setten sete koşan oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, rolleri, setleri veya elbiseleri hiç karıştırmadığını söyleyerek, "İşimde çok dikkatliyimdir. Erken yatarım, çok erken kalkarım. Akşamdan da nerede ne taktım, ne giydim hepsini yazarım." dedi.

Neriman Köksal, "anne" rollerinin de aranan yüzü olurken yeğeni Mustafa Volkan Öylek ve eşi Seher'in 9 yaşındaki kızı Nazlı Buse Öylek'i 1999'da evlat edindi.

Aynı yıl yakalandığı kanserle bir sene boyunca mücadele eden Köksal, hasta yatağında son günlerinde yakın arkadaşlarına en çok, "Acı çekiyorum. Ayağa kalkamadığım ve oyunculuk yapamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum." sözlerini sarf etti.