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Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybetti (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Sezgin, için yarın öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybettiYeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybetti
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