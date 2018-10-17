HABER

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak.

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak. Müzede Sezgin'in eşyaları, fotoğrafları ve plaketlerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin’in hatırası Kent Müzesi’nde yaşatılması için girişim başlatıldı. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin, için kent müzesinde sanatçılar için ayrılan bölümde yapılacak özel alanda fotoğrafları ve bazı özel eşyaları sergilenecek. Ayrıca Sezgin'in fotoğrafları, plaketleri ve eşyaları Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde oluşturulan bir bölümde sergileniyor.
'ŞİŞKO NURİ SANAT DÜNYASINDA SEVİLEN BİR SİMAYDI'
Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Gerçekten sanat dünyasında Şişko Nuri olarak sevilen bir simaydı. Tabi Samsun’umuz da böyle değerlerin çıkması sanatçı ve tanınmış Samsun’u tanıtan bireylerin çıkması bizleri de tabi sevindiriyor. Şişko Nuri de yakın zaman da kaybettiğimiz bir değerimiz. Onun eşyaları huzur evinin bir köşesinde muhafaza edilmekte. Fakat daha sonra inşallah kent müzesinde yakın zaman da bunları ona bir köşe ayırarak Samsun'un bir değeri olarak onun isminin yaşatılması için bir çalışma başlattık. Tekrar Sıtkı Sezgin kardeşimizi rahmetle anıyorum Allah mekanını cennet etsin. Türk Sineması’na etki eden büyük katkılar vermiş bir hemşerimizdi. Bu bakımdan bizde kendisiyle iftihar ettik gene de ediyoruz. Belediye olarak bu şekilde onun adını yaşatmak adına çalışmayı yapıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacakYeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacakYeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacakYeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası
Didim açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandıDidim açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

İlginizi Çekebilir

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Sivas'ta evlilik hayali kuran inşaat işçisine 44 bin liralık şok!

Sivas'ta evlilik hayali kuran inşaat işçisine 44 bin liralık şok!

Top model aniden öldü!

Top model aniden öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.