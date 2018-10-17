HABER

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak. Müzede Sezgin'in eşyaları, fotoğrafları ve plaketlerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin’in hatırası Kent Müzesi’nde yaşatılması için girişim başlatıldı. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin, için kent müzesinde sanatçılar için ayrılan bölümde yapılacak özel alanda fotoğrafları ve bazı özel eşyaları sergilenecek. Ayrıca Sezgin'in fotoğrafları, plaketleri ve eşyaları Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde oluşturulan bir bölümde sergileniyor. 'ŞİŞKO NURİ SANAT DÜNYASINDA SEVİLEN BİR SİMAYDI' Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Gerçekten sanat dünyasında Şişko Nuri olarak sevilen bir simaydı. Tabi Samsun’umuz da böyle değerlerin çıkması sanatçı ve tanınmış Samsun’u tanıtan bireylerin çıkması bizleri de tabi sevindiriyor. Şişko Nuri de yakın zaman da kaybettiğimiz bir değerimiz. Onun eşyaları huzur evinin bir köşesinde muhafaza edilmekte. Fakat daha sonra inşallah kent müzesinde yakın zaman da bunları ona bir köşe ayırarak Samsun'un bir değeri olarak onun isminin yaşatılması için bir çalışma başlattık. Tekrar Sıtkı Sezgin kardeşimizi rahmetle anıyorum Allah mekanını cennet etsin. Türk Sineması’na etki eden büyük katkılar vermiş bir hemşerimizdi. Bu bakımdan bizde kendisiyle iftihar ettik gene de ediyoruz. Belediye olarak bu şekilde onun adını yaşatmak adına çalışmayı yapıyoruz" dedi.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!
Avcılar'da uyuşturucu operasyonuAvcılar'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.