Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılıyor

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen yıl hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin için Kent Müzesi’nde oluşturulan köşe, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen yıl 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin’in (68) hatırasının, Kent Müzesi’nde yaşatılması için yapılan çalışmalar tamamlandı. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin için Kent Müzesi'nde özel bölüm hazırlandı. Sezgin'in rol aldığı filmlerde hayat verdiği karakterler, fotoğrafları, ödülleri ve özel eşyalarının sergilendiği köşe, müze ziyaretçilerinin yanı sıra özellikle çocukların da ilgi odağı oluyor.

'ONUN ANISINI HATIRLATIYORUZ'

Kent Müzesi Rehberi Samet Kayhan, düzenlenen köşenin ilgi gördüğünü belirterek, "Yakın zaman da kaybettiğimiz Samsunlu sanatçımız Sıtkı Sezgin için burada bir köşe ayrıldı. Yaklaşık bir sene oldu kendisi vefat edeli. Bu bölümde Sıtkı Sezgin’in namı değer 'Şişko Nuri’nin kendi aldığı ödülleri ve onun kıyafetlerini burada sergilemekteyiz. Buraya genellikle Sıtkı Sezgin için minik ziyaretçilerimiz için ilgi odağı oluyor. Çünkü hepimizin bildiği üzere Sezercik filminde unutulmaz bir film repliği var; ‘Babam alacak baba sıpayı. Üstüne binicem vurcam kırbacı’ herkesin hafızasındaki bir film repliği. Bu şekilde Samsun Kent Müzesi’nde onun anısını hatırlatıyoruz insanlara" dedi.