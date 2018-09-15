"Yeşilçam'ın unutulmaz ismi: Tarık Akan"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Sinema oyuncusu ve senaryo yazarı Tarık Akan, vefatının ikinci yılında anılıyor. Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Subay olan babası Yaşar Üregül'in görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı eğitimini Kayseri'de tamamlayan Akan, babası emekli olduktan sonra ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Akan, eğitimi süresince cankurtaranlık ve işportacılık yaptı. Tarık Akan, 1970'te Ses dergisinin açtığı "Sinema Artist Yarışması"nda birinci olunca Makine Mühendisliği bölümünden ayrıldı ve Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi. "Solan Bir Yaprak Gibi" adlı film ile 1971'de sinemaya adım atan sanatçı, Tarık Akan adını kullanmaya başladı. Akan, aynı yıl Orhan Aksoy'un yönettiği Sadık Şendil'in kaleme aldığı "Emine" filminde ise Filiz Akın ile başrolü paylaştı. Akan, 1972'de rol aldığı "Suçlu" adlı filmle 1973'te Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1973 yapımı "Canım Kardeşim" ile 1974 yapımı "Hababam Sınıfı"nda başrol oynayan sanatçı, 1970-1975 arasında, yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Başarılı sanatçı, bu dönemde Türk sinemasının ünlü kadın sanatçıları Gülşen Bubikoğlu ile "Ah Nerede", Emel Sayın ile "Mavi Boncuk", Hülya Koçyiğit ile "Sev Kardeşim", Hale Soygazi ile "Gece Kuşu Zehra" filminde rol aldı. - 1978'de Cüneyt Arkın ile "Maden" filminde rol aldı Stiliyle 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Sürü" filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı. Tarık Akan, 1978'de Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı "Maden" filminin sonrasında, 1979'da zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamladı. Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören ile Güney'in yönettiği 1982 yapımı Altın Palmiye ödüllü "Yol" filminde de rol alan Akan, 1990'da Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Karartma Geceleri"nde başrolde yer aldı. Usta oyuncu, kariyeri boyunca 111 sinema filmiyle 4 televizyon dizisinde rol aldı. Altın Portakal Film Festivali'nde kariyeri boyunca yedi ödül alan sanatçı, 1973, 1978, 1980, 1984, 1989, 1990 ve 2003'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.