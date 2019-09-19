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Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Aile Şerefi gibi unutulmaz Türk filmlerinin melodileri, senfonik yorumla CSO tarafından seslendirildi - Orkestra şefi Burak Tüzün: - "Bu projeyle birlikte Yeşilçam müziklerinin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Geçmişte kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler ortaya çıkmış. Biz de bunları çok güzel bir şekilde yansıttık"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin unutulmaz melodilerini seslendirdi.

ATO Congresium konferans salonunda verilen Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aşkı, Aile Şerefi'nin de aralarında bulunduğu unutulmaz filmlerin müzikleri, aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonuyla senfonik olarak yorumlandı.

Orkestra şefi Burak Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilçam'ın Türkiye'de çok güçlü bir ekol olduğunu, bu ekole yakışan çok güzel müzikler yapıldığını söyledi.

Çocukken izledikleri filmlerin müziklerini izleyiciyle buluşturmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tüzün, "Bu projeyle birlikte Yeşilçam müziklerinin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Geçmişte kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler ortaya çıkmış. Biz de bunları çok güzel bir şekilde yansıttık." dedi.

Yeşilçam müziklerinin Türk sinemasında çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Tüzün, "Türk sinemasının hepimizin aklında yer etmiş melodilerini seslendirdik. Bu melodiler filmleri daha da değerli kılmıştır." diye konuştu.

Yeşilçam'ın unutulmaz melodilerini arka fonda filmlerden bazı sahneler eşliğinde dinleyen izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi

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