Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı(Geniş Haber)

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Turan için öğle vakti Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından omuzlarda taşınan Süleyman Turan'ın cenazesi, cenaze aracına konuldu. Ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan Orhan Gencebay, “Süleyman abimiz, harika bir insandı. Harika bir sanatçıydı, görevini bu dünyada layıkıyla yaptı ve göçtü gitti. Hepimize Allah sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

İlyas Salman ise usta oyuncu Süleyman Turan için şu ifadelerde bulundu:

“Uzun sözle küçük adamlar anlatılır. Büyük adamları anlatmak için bir cümle yeterli. Karınca ezmez, rakik, çelebi bir sinema oyuncusunu kaybettik. Kaybettik demeyelim. Çünkü o hala aramızda. Her gün ekranlarımızda, perdede olacak. İzleyeceğiz filmlerini ve yad edeceğiz. Son iki yılda Yeşilçam çok kan kaybetti. Tarık Akan, Bülent Kayabaş, Halit Akçatepe şimdi de Süleyman Turan. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı, bir bir giderek artıyor yalnızlığımız. Şurada iki elin on parmağını geçecek kadar Yeşilçam aktörü kalmadı. Onların ölmesin istiyoruz. Sanat ölümü korkutmak için yapılır. Onlar ölümü korkuttular. Ama ne yapalım hayatın bir başlangıcı olduğu gibi sonu var. Rahat uyusun"

Yeşilçam'da birlikte pek çok filme imza atan Selma Güneri ise, gerçek bir dostunu kaybettiğini ifade ederek, “Çok eski dostumuz. Gerçek bir dostu kaybettik. Değerli bir abim. Sinemaya ilk girdiğim yıllardan beri tanıdığım ve birlikte çok çalıştığım bir aktör. Adam gibi adam derler ya hakikaten insan olmanın erdemlerini taşıyan mükemmel bir insandı. Bunların üzerine de aktörlüğünü koymuş hayat boyu başarılı olmuş çok yönlü birisiydi" dedi.

1963 yılından beri arkadaş olduklarını belirten Hülya Koçyiğit ise, “Biz yakın arkadaştık, hem de çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlık. 1963 senesi Ses Mecmuası yarışmasından beri hep birbirimizi sevdik. Birlikte yaptığımız birçok film oldu. Onun o mütevazı kişiliği kendini çok fazla ön plana çıkarmak istemeyen bir duruşu vardı. İyi bir aile babasıydı. Süleyman çok sanatçı ruhlu birisiydi. Karikatür çizer, resim yapar. Çok büyük bir değeri kaybettik. Her geçen gün birimiz eksiliyoruz" diye konuştu.

Mustafa Alabora da, “1964 yılından beri arkadaşız. Çok alçakgönüllü bir adamdı. İnsan sevgisiyle dolu, çok kibar. Bunu ölüğü için söylemiyorum. Yüzüne karşı da söylerdim. Benim oğlumla da 'Yılan Hikayesi' dizisini yapmıştı iki buçuk sene kadar. Ben 'Azmi' dizisinde oynadım onunla. Çok üzüldüm, hiç beklemediğim bir şey. Aslan gibi dururdu hayatta. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

