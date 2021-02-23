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Yeşilırmak Nehri’nde erkek cesedi bulundu

23.02.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu.Taşova’da Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde Yeşilırmak nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü.

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Taşova’da Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde Yeşilırmak nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmedi. Bulunan ceset ilk incelemenin yapılması için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ilk inceleme sonucunda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Bulunan cesedin kim olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili Taşova Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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